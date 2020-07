Canoni uute toodete presentatsioon 09.07 kell 1500

Kaamera turg on kergelt öeldes, mitu aastat, paigal seisnud.

Sony puhul ikka ja jälle räägitakse, et midagi on tulemas.

Nikoni puhul ka nagu midagi, millalgi.

Olympus pakkis üldse pillid kokku.

Canoni puhul on liikvel firma enda poolt kinnitatud andmeid ning on palju lekkeid näiteks uued kaamerate EOS R5 ja R6 kohta, millest saad pikemalt lugeda siit.



Kui need kõlakad vastavad tõele. Teeb Canon seda, mida tegi EOS 5Dmk2 turule tulekuga ning sisuliselt lööb ukse jalaga maha.

Igatahes ootame põnevusega ning hoiame teid uute seadmetega kursis.