Telia valmistub panustama 5G hirmude vähendamisse

Telia Eesti tehnoloogiajuhi Andre Visse kinnitusel on ettevõte valmis astuma samme selle nimel, et vähendada inimeste hirme uute tehnoloogiate, sealhulgas ka 5G suunal. Tema sõnul näitab nende ettevõtte ajalooline kogemus, et iga uue mobiilsidepõlvkonna ehk nii 3G, 4G kui 5G kasutuselevõtul on alati olnud nii poolehoidjaid kui vastaseid.

„Kuigi laiemalt võttes on tehnoloogial meie elukvaliteedi ja mugavuse seisukohast kandev roll, peame endale aru andma, et nii nagu peljati minevikus mikrolaineahjude või televiisori kahjulikku mõju, kehtib täna kohati sama suhtumine ka uute tehnoloogiate, nagu 5G puhul,“ ütles Telia tehnoloogiajuht.

Tema sõnul algas näiteks mobiilside neljanda põlvkonna ehk 4G aktiivne arendamine Eestis 2010. aastal. Nüüd ehk 10 aastat hiljem kasutab 4G mobiilset internetti suurem osa Eesti elanikkonnast ning sellel on oluline roll kogu ühiskonna arengu ja toimimise seisukohalt.

Aastal 2020 seisame aga juba uue tehnoloogiapõlvkonna ehk 5G ajastu lävel ning peame tegema valikuid, mis mõjutavad meie riigi, ettevõtete ja inimeste elu järgneva kümnendi jooksul. Nendest valikutest sõltub suuresti see, kuidas me lähitulevikus töötame, õpime ja meelt lahutame ning milliseks kujuneb kohaliku majanduse ja kultuuri areng.

Küll on Telia tehnoloogiajuhi sõnul hetkel märgata, et nii maailmas kui Eestis on inimesi, kes näevad 5G tehnoloogia kasutuselevõtus ohtu, sest uudsus tekitab küsimusi.

„Seejuures ei pruugi paljud inimesed teadagi, et sagedused, mida plaanitakse Eestis kasutada 5G tehnoloogia pakkumiseks, on tegelikult juba varemgi kasutusel olnud ega ole uued. Nii pakkus näiteks Telia juba eelmisel kümnendil just neid samu sagedusi WiMax tehnoloogial põhineva internetiteenuse osutamiseks,“ märkis Visse.

Telia lubab valmis olla, et alustada koostööd nii riigiametite kui teadusasutustega erinevate mõõtmiste ja testide tegemiseks Telia 5G testimiskohtades, mis hetkel on avatud TalTechi ülikoolilinnakus, Telia Sõle tänava tehnoloogiamajas ning Tabasalus. Samuti on ettevõte valmis pakkuma oma tehnikaekspertide tuge ja teadmisi.

Terviseamet on kõikidele Telia 5G testtugijaamadele väljastanud ka kooskõlastused ning ameti poolt läbi viidud mõõtmised näitasid, et Telia poolt paigaldatud 5G testtugijaama elektromagnetvälja parameetrid jäid kehtestatud piirväärtustest oluliselt madalamaks. Seda ka olukorras, kus mõõtmised toimusid tugijaama vahetus läheduses ning tugijaam pandi tööle maksimaalsel võimsusel.

„Telial pole täna põhjust kahelda 5G tehnoloogia turvalisuses ning oleme kindlad, et sellest tehnoloogiast on meil ühiskonnana väga palju võita. Ka Teaduste Akadeemia on Riigikogu Sotsiaalkomisjonile antud arvamuses toonud esile, et ei ole arukas loobuda uutest võimalusest, mida toob endaga kaasa juhtmevaba 5G tehnoloogia. Samal ajal on meie jaoks olulisel kohal hooliv ja jätkusuutlik digitaliseerimine. Seega – kui meil on võimalus aidata kaasa inimeste hirmude või eelarvamuste vähendamisele uute tehnoloogiate suunal, siis panustame sellesse hea meelega,“ lisas Visse.

Telia on olnud Eestis kõigi eelnevate mobiilsidepõlvkondade ehk nii 2G, 3G kui 4G aktiivne eestvedaja ning plaanib seda jätkata erinevate tehnoloogiate arendamise vaates ka edaspidi.

„Eesti kuulub hetkel maailma kõige enam digitaliseeritud riikide hulka. Kui meil poleks tänast tehnilist võimekust kõigi oma sidevõrkude, e-teenuste ja digitaalsete lahenduste näol, oleks ka koroonaviirusest tingitud kriisi mõjud meie ühiskonnale märksa valusamad. Seetõttu on oluline arendada ja soodustada uute tehnoloogiate kasutuselevõttu ka edaspidi,“ ütles Telia tehnoloogiajuht.

Telia on teinud ettevalmitusi 5G tehnoloogia kasutuselevõtuks Eestis alates 2016. aastast. 2017. aasta sügisel esitles ettevõte Tallinnas Eesti ELi eesistumise perioodi ühel tippsündmusel ehk Digital Summitil 5G tehnoloogial töötavat kaugjuhitavat ekskavaatorit. Telia Company on 5G võrgu avanud ja alustanud selle baasil uue põlvkonna 5G sideteenuste pakkumist Soomes, Norras ja Rootsis.