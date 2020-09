Nortal ostab Saksamaal ettevõtte

Rahvusvaheline tarkvara- ja ärikonsultatsioonide ettevõte Nortal laiendab tegevust Saksamaal, ostes tunnustatud e-riigi ja e-tervise tarkvaralahendusi ning konsultatsioone pakkuva ettevõtte Schütze AG. Nortali töötajate arv kasvab ühinemise tulemusena 1000 inimeseni.

Nortali Saksamaa juhi Taavi Einaste sõnul hakkas ettevõte Saksamaa suunas vaatama juba neli aastat tagasi, mil tekkisid esimesed tõsisemad kohalikud kontaktid. „2018. aastal asutasime Düsseldorfis kontori ja hakkasime teenindama esimesi kliente. Sel suvel lansseerisime näiteks koos kohalike partneritega e-retsepti pilootprojekti Hesseni liidumaal, kus elab üle 6 miljoni inimese,“ lisas Einaste.

Nortali asutaja ja juhatuse esimehe Priit Alamäe sõnul näeb ettevõte Saksamaal suurt kasvupotentsiaali. „Viimased aastad on selgelt näidanud, et meie kompetents ja teenused on Saksamaal relevantsed ja seda tõestab ka meie kasumlik kasv. Saksamaal toetab meid ka tugev e-Eesti maine,“ lisas Alamäe.

Alamäe sõnul on kohalikku partnerit otsitud juba pisut üle aasta. „Meie jaoks on iga ettevõtte ostu puhul oluline, et leiame tugeva kohapealse meeskonna, kellega koos on võimalik kasvatada äri, leida sünergiaid ning kellega on ka isiklikul tasemel hea klapp. Schütze puhul see kõik nii on. Mul on siiralt hea meel, et oleme leidnud partneri, kellega koos Saksamaal kasvada ning kes jagab meie väärtusi ja ambitsioone,“ lisas Alamäe.

Schütze on tunnustatud tarkvaralahenduste ja konsultatsioonide ettevõte, kelle kuues kontoris Saksamaal töötab üle 170 eksperdi. Ettevõte on muuhulgas tuntud kui föderaalvalitsuse partner e-arvete vallas ja turvaliste e-tervise lahenduste pakkuja.

Schütze AG juhatuse esimehe Ole Behrens-Carlssoni sõnul on ettevõte 20 tegevusaastaga suutnud end turul strateegilise partnerina tõestada nii era- kui ka avaliku sektori klientide hulgas ning on ehitanud tugeva maailmatasemel ekspertide meeskonna.

"Tänu Nortali globaalsele haardele, e-Eesti kogemusele ning ekspertteadmistele erinevatest valdkondadest nii USAs kui ka Euroopas on meil koos võimalik teha Saksamaal oluline arenguhüpe. Kavatseme täiendada teenuspakkumist e-riigi ja e-tervise klientidele kui ka siseneda täiesti uutesse valdkondadesse, nagu tootmis- ja tööstussektor," lisas Behrens-Carlsson.

Nortal ja Schütze liidavad oma praeguse juhatuse ja meeskonnad Saksamaal. Schütze juhatuse esimehest Ole Behrens-Carlssonist saab kogu Nortali Saksa äri juht.

„Ole on kogemustega ettevõtja, kes on Schütze äri suutnud viimaste aastatega kasumlikult kasvatada 30-40% aastas. Temast saab ka tugev täiendus meie grupi tippjuhtkonda,“ lisas Alamäe.