Xiaomi nutikodu saab juhtida NFC kleepsudega

Nutikodu jaoks on olemas juhtmevabad lülitid, andurid, releed ja targad kodumasinad, mida saab mobiiliäpist juhtida. Kuid veel lihtsam on telefoni avamata asju juhtida lihtsalt mobiili mõne seinale kleebitud kleepsu kohalt üle viibates. Äsja välja tulnud Xiaomi uued NFC kleepsud 2.0 just seda teevadki.

Nutikleeps maksab paar eurot tükk ja selle võib kleepida näiteks tuppa ukse kõrvale seinale laetule lüliti asemele. Võid ka välisuksele kleepsu panna või magamistuppa öökapile. Ka oma muusikakeskuse juurde saad NFC kleepsu kleepida.

Laetule lüliti asemel saab laetule sisse lülitada telefoni vastu vastavat kleepsu pannes. NFC kleeps juhib mobiiliäppi, kuhu on seadistatud käsklus selle NFC kleebise seest signaali saades laetuli põlema panna (või ära kustutada).

Magamistoa öökapil asuva kleepsu võib seadistada näiteks käivitama targa kodu toimingute jada, kui enne magamaminekut mobiili korraks kleepsu vastu paned: lülita tuled välja, pane küte öörežiimile, käivita pooleks tunniks meeleolumuusika, lülita sisse hommikune äratus ning pane allkorrus valve alla.

Muusikakeskuse lähedal olevast kleepsust mobiili üle libistades aga saad mängima panna näiteks oma Spotify lemmiklisti.

Välisuksele kleebitud NFC kleeps võtab vaid sinu telefoni läheduse peale signalisatsiooni maha ning lülitab sisse esikutule.

Kleepsudega nutikodu juhtimine on palju odavam, kui igale poole nutilülitite panemine. Lisaks saab kleepse ka igal ajal ära võtta või mujale panna. Xiaomi targa kodu äpp toetab uusi NFC kleepse ja neid võib tõesti piiramatult igale poole panna, et tarka kodu läbi mobiiliäpi juhtida. Äpp saadab käsklused edasi targa kodu keskusele.

Kui sul juhtub olema ühilduv WiFi ruuter, siis saab kleepsu abil tekitada mobiilile ka ligipääsu kohalikku WiFi võrku.