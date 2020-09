Pipedrive jõudis Fobes’i pilveteenuste ettevõtete TOP100s ajaloo kõrgeimale kohale

Majandusajakiri Forbes valis Eesti päritolu müügitarkvara ettevõtte Pipedrive kolmandat aastat järjest maailma 100 mõjukama eraomanduses oleva pilveteenuseid pakkuva ettevõtte sekka. Forbes’i 2020. aasta nimekirjas saavutas Pipedrive senise kõrgeima, 67. koha.

Pipedrive’i tehnoloogiajuhi Sergei Anikini sõnul on ülimalt konkurentsitihedasse Forbes’i edetabelisse pääsemine tunnustus kogu Pipedrive’i meeskonnale ning kinnitab taas kord, et kui midagi südamega teha, siis toob see ka edu. “Meie uus strateegiline suund on areneda tarkvaraettevõtteks, mis toetab lisaks müügimeeskondadele ka teisi ettevõttele tuluteenimisega tegelevaid tiime, näiteks turundust ja kliendisuhete haldamist. Kasumliku ettevõttena on meil tootearenduses väga ambitsioonikad plaanid, et jätkata kiiret kasvu ka järgnevatel aastatel,” sõnas Anikin.

Viimase aasta jooksul on Pipedrive täiendanud oma platvormi mitmete uute tööriistadega, mis aitavad leida potentsiaalseid kliente ning jõuda tänu automatiseerimisele kiiremini müügitehingute sõlmimiseni. Lisaks uuendas ettevõte sel suvel oma kasutajakogemuse disaini, mis peegeldab veelgi paremini müügiinimese igapäevast tööprotsessi. Viimastel kuudel on Pipedrive loonud mitmeid lahendusi just kodukontoris töötavatele kasutajatele, luues integratsioonid näiteks rakendustega Zoom ja MS Teams.

Forbes koostas eraomandis olevate pilveteenuse ettevõtete edetabelit viiendat korda. Pipedrive pääses paremate sekka ka 2018. aastal, olles siis 84. kohal ning jõudes 2019. aastal, 77. kohale. Reastamise aluseks on ettevõtete kasv, müüginumbrid, väärtus ning kultuur, samuti võetakse arvesse peamiselt maailma suuremate tehnoloogiaettevõtete tippjuhtidest žürii hinnangut ettevõtete mainele.

Täismahus edetabeli leiab siit.

Pipedrive on 2010. aastal Timo Reini, Urmas Purde, Ragnar Sassi, Martin Henki ja Martin Tajuri asutatud müügijuhtimise tarkvara ettevõte.