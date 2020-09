Canon C70 - esimene RF objektiividega professionaalne videokaamera

Canon kuulutas täna välja kaua oodatud RF bajonetiga kompaktse videokaamera. See on suunatud ennekõige dokumentalistidele, sisuloojatele ning igas suuruses produktsiooniettevõtetele A või B kaameraks.



Kaamera salvestab SD kaartidele ning võimaldab filmida 4K kuni 120 kaadrit sekundis 4:2:2 10-bit formaadis, XF-AVC (All-I või Long-GOP), ning MP4 HEVC (H.265) või H.264 koodekiga.

Lisaks pakub Canon EF-EOS R 0.71x adapterit, mis võimaldab kasutada kogu EF objektiivide valikut täiskaadri vaatenurgaga, hoolimata C70 super 35 sensori suurusest, samas suurendades valgusjõudu ühe stopi võrra.

Hoolimata väikestest mõõtudest pakub Canoni cinema seeria palju võimalusi. Kokku on 13 seadistatavat nuppu, multifunktsionaalne käepide, professionaalsetele nõuetele vastavad sisendid, väljundid, HDMI port ning 2 mini XLR terminali heli jaoks ning integreeritud jahutus, et vältida ülekuumenemist.

Lisaks on kaameral sisseehitatud kuni 10 stoppi võimaldavad ND filtrid. Kaameral on oma tuntud headuses Canoni autofookuse süsteem, mis sarnaselt EOS R5-ga suudab tuvastada ka inimesi ja nägusid ning neid jälitada.

C70 dual gain sensor (DGO), mis on sama nagu EOS C300 mark III, suudab saavutada kuni 16 stoppi dünaamilist ulatust. Pakkudes ka esimese Canoni videokaamerana automaatset ISO võimalust.

4K resolutsiooniga saab salvestada ka 120 kaadrit sekundis aegluupi, mis nüüd on võimeline salvestama ka heli.

HD resolutsioonis on saadaval ka 180 kaadrit sekundis, mis lubab videot aeglustada 25 FPS ajajoonel 7,2x, kuid sellega paistab tehniliste näitajate järgi kaasnevat mõningane crop.

Kaamera toetab ka vertikaalset salvestusmeetodit, toetades kaasaegseid sotsiaalmeedia vajadusi.

C70 suudab salvestada samaaegselt kahele SD kaardile, teisele näiteks kohe Proxy faile, mis kiirendab järeltöötlust konverteerimise arvelt märkimisväärselt.

C70 peamised omadused

RF bajonett

C300 mk III tuntud 4K super 35 DGO sensor, HDR võimekusega

4K salvestamine 120 kaadrit sekundis, koos helisalvestusega ja DPAF-iga

Kaks SD kaardi pesa võimega salvestada mõlemale samaaegselt ka erinevaid formaate

Täiustatud Dual Pixel autofookus, intelligentse jälitusega ning uue puutetundliku kasutajaliidesega.

Sobitub uue EF-EOS R 0.71x speed booster adapteriga

HINNAD