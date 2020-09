OnePlusi uus kiirlaadija muudab laadimise kiireks vahepeatuseks

OnePlus kuulutas neljapäeval välja maailma kiireima mobiililaadija. Nende Warp Charge 65, mis tuleb kaasa OnePlus 8T telefoniga, saab 4500 mAh aku täiesti täis laetud 39 minutiga, kuid ühe päeva jagu energiat ehk ligi 58% saab akusse vaid 15 minutiga.

Warp Charge 65 laeb OnePlus 8T täis rohkem kui kaks korda kiiremini, kui eelmine laadija Warp Charge 30T. Kaks akut laetakse korraga ning kumbki rohkem kui 30 W võimsusega.

Uus laadija laeb kiiremini ka teisi telefone. 45 W PD toega saab laadida ka süle- ja tahvelarvuteid.

OnePlus on lisanud laadimiskaablile ka krüptokiibi, 12 temperaturisensorit aga saavad olema uues mobiilis, et vältida ülekuumenemist. Lisaks on ülikiire laadimise toega OnePlus 8T varustatud täiendava jahutusega.

OnePlus 8T ja uus laadija Warp Charge 65 tulevad ametlikult välja 14. oktoobril 2020.