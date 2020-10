Garmin tõi täna välja oma uued nutikellad, ekraanid läksid kandiliseks

Täna, 5. oktoobril jõudsid Garmini nutikellade valikusse uued mudelid Venu Sq ja Venu Sq Music Edition. Mõlemad kellad jälgivad kandja terviseseisundit, mõõtes igapäevast stressitaset, astutud samme ja teisi näitajaid, kuvades tulemusi Garmini puhul uue kujuga - kandilistel ekraanidel.

Mudel Venu Sq Music Edition peidab endas võimalust salvestada kella mällu alati kättesaadav muusikakogu, sobides hästi neile aktiivse eluviisiga inimestele, kelle jaoks võiks trenni saata muusika. Muusikat kuulata saab ka siis, kui nutitelefon pole lähedal.

Tervis ja heaolu

Sari Venu Sq pakub suurt funktsioonivalikut terviseseisundi jälgimiseks ja toetab Garmini moodsaimat ööpäevaringset südametegevuse seiremonitori Elevate. Sisseehitatud tervisefunktsioonide hulka kuuluvad uneseire, hingamise jälgimine koos hingamisharjutustega, menstruaaltsükli, stressi ja veetarbimise jälgimine jne. Aku energiamõõdik võimaldab kasutajatel pidevalt jälgida oma keha energiataset, et planeerida treeninguid, puhke- ja uneaega.

Fitnessi- ja treeningprogrammid

Nutikell pakub enam kui 20 sisseehitatud treeningprogrammi nii sise- kui välitingimustes. Seade loeb kokku päeva jooksul astutud sammud, aktiivsusminutid ja kulutatud kalorite hulga. Venu Sq võimaldab rakendusest Garmin Connect alla laadida eelnevalt koostatud treeningprogramme, samuti panna kokku individuaalseid treeningkavasid ning luua ühendus programmiga Garmin Coach, et saada nõu professionaalsetelt treeneritelt ja end täiendavalt motiveerida.

Parem uni ja hingamise seire

Täiustatud unejälgimise funktsioon hindab ja analüüsib une kvaliteeti. Hingamise seire mõõdab väljahingamiste arvu minutis, Pulse Ox aga mõõdab hapniku hulga veres. Nende andmetega saab pärast ärkamist hinnata une sügavust ja kvaliteeti.

Nutifunktsioonid liikuva elustiili jaoks

Sari Venu Sq pakub kasutajatele ka muid nutikaid funktsioone igapäevaseks aktiivseks elutempoks:

teavitus sissetulevatest kõnedest, saabunud sõnumitest, sotsiaalmeedia uuendustest, kalendrikutsetest jpt. Androidi operatsioonisüsteemi kasutajad saavad seadme abil ka lühisõnumitele vastata;

mudelis Venu Sq Music Edition olev muusikakogu, kuhu saab laadida meeldivaid lugusid, kujundades neist esitusnimekirjasid. Võimalus ühendada muusikaedastusplatvormidega Spotify, Amazon Music ja Deezer;

turvalisus ja jälgimine: LiveTrack võimaldab sõpradel ja perekonnal määrata reaalajas seadme kasutaja asukohta;

kontaktivaba makselahendus Garmin Pay lubab sularaha ja krediitkaardid koju jätta.

Disain ja hind

Sarja Venu Sq mudelitel on 1,3-tolline ristkülikukujuline Corning Gorilla Glass klaasiga puutetundlik ekraan, kelladel on kerge alumiiniumraam ja mugav silikoonist rihm. Nutikella režiimis on Garmin Sq aku kasutusaeg kuni 6 päeva ja GPS-režiimis kuni 14 tundi. Venu Sq soovituslik jaemüügihing on 199,99 eurot ning mudelil Venu Sq Music Edition vastavalt 249,99 eurot.

Arvutimaailma hinnang

Arvutimaailma hinnangul on tegemist hea hinna ja võimaluste suhtega nutikellaga. Kuus päeva ehk peaaegu nädal on aku tööaja osas täiesti normaalne, paaripäevase akuajaga leppida oleks juba palju keerulisem. Hea on ka see, et sõnumitele saab otse kellast vastata. Ilmselt on Garmini uued andurid üsna täpsed ja trennitegemise träkkimise võimalused head. Sealhulgas saab teistega jagada oma GPS-asukohta (Ka GLONASS ja Galileo on toetatud). Äpipoest saab alla laadida lisaäppe.