Enne suurt sügist: kolm soodsat asja Hiina pühade hinnaga

(Sisuturundus)

Hiinas kestavad sügisesed pühad ja tagasi kontoritesse tullakse paari päeva pärast. E-poed aga tiksuvad edasi ja selleks ajaks, kui suur osa müügi-inimesi puhkavad, on poodi jäetud hulk soodushinnaga tooteid. Siin on Gearbesti puhkusehindadega toodetest välja valitud kolm head asja, mida kohe tellida.

Urban Drift S006 Electric Scooter

Täiskasvanute e-tõukekas Urban Drift S006 Electric Scooter (342 eurot, -42%) on suurte rataste ja võimsa mootoriga elektritõukekas, mille hind on praegu erakordselt soodne. valida saab kolme värvi mudelite vahel - kollane, punane või traditsiooniliselt must.

Mootori võimsus on 350 W (lühiajaliselt 500 W), mis on suurem paljudest odavate tõukekate elektrimootoritest, sõiduulatus 30 km, tõukekal on topeltpidurid nii ees kui taga, suured 10-tollised õhkrehvidega rattad ja mobiiliäpp. Maksimaalne sõitja kaal võib olla 150 kg.

Kohaletoimetamise aeg on võrreldav kohalike e-poodidega, sest kaup tuleb Saksa laost. Seega ei lisandu ka tollimakse.

Alfawise U30 Pro 3D printer



Kui õues kisub juba vihmasemaks, võib kodus võikese töökoja üles panna. Alfawise´i soodne 3D printer Alfawise U30 Pro (298 eurot) trükib välja asju, mida muidu poest ei leia või aitab sinu enda kunsti teha selliselt, nagu ise tahad. Välja trükkida võib Thingverse´ist leitud kasulikke detaile või isetehtud disainvaase, taldrikuid, karpe ja hoidikuid.

Xiaomi Mi Band 5 - uue põlvkonna soodne ja täpne aktiivsusmonitor

Xiaomi aktiivsusmonitor-pulsikell, millel on ka hulk nutikella funktsioone, sai hiljuti viienda põlvkonna värvilise ekraaniga mudeli. Xiaomi Mi Band 5 (26,31 € ehk -67%) aku kestab kaks nädalat, veekindlal kellal on puutetundlik värviline ekraan paljude spordialade träkkijaga, täpne pulsi- ja sammumõõtja, teated mobiilist kuvatakse kellaekraanil koos vibreerimisega märguannetega, randmelt saab nüüd ka nutitelefoni muusikamängijat juhtida.