E-residentidest on Eestis kõige rohkem ettevõtteid asutanud ukrainlased

Koroonaviiruse tõttu võttis ka e-residentsuse programm hoogu maha, kuid välismaalased esitavad endiselt taotlusi programmis osalemiseks. Asutatud ettevõtete osas troonivad esikohal Ukrainast pärit e-residendid, näitab RIA.com Marketplaces OÜ ülevaade.

Tänavu registreeriti Eestis esimesel poolaastal üle 6200 e-residendi, mida oli võrreldes eelmise aasta sama perioodi ca 8300 e-residendiga ligi veerandi võrra vähem. Kogu programmi vältel on e-residentideks saanud üle 73 000 inimese 173-st riigist ning loodud on üle 13 000 ettevõtte.

Ukrainlased on asutatud ettevõtete vallas liidrid

Eelmise aasta seisuga olid ukrainlased asutanud Eestis tänu e-residentsuse programmile üle 800 ettevõtte. Tänavu on see arv jõudnud juba 1071 ettevõtteni. Loodud ettevõtete edetabel näeb välja järgmine:

1. Ukraina — 1071 ettevõtet

2. Saksamaa — 1043

3. Venemaa — 959

4. Тürgi — 748

5. Prantsusmaa — 729

…

12. Läti — 313

…

20. Valgevene — 171

…

25. Leedu — 136.

Ukraina 45 miljoniga turul edukalt internetiäris tegutseva RIA.com Marketplaces OÜ juhatuse liige Artem Umanets selgitas, miks ukrainlased valivad ettevõtluseks Eesti.

„Esiteks pole Eestis korruptsiooni ning siin saab ausalt äri ajada. Ja see on üks peamisi tegureid, mis paneb ukrainlasi siin ettevõtteid asutama. Teiseks saab tänu e-residentsusele ja paberivabale asjaajamisele internetis juhtida ettevõtet kõikjalt maailmast. Kolmandaks puudub siin reinvesteeritud või väljavõtmata kasumi tulumaks. See võimaldab meil oma ettevõtet edukalt arendada. Seetõttu valivad tuhanded ukrainlased selle programmi ja tulevad siia äri tegema,” ütles Umanets.

E-residentide päritoluriikide TOP 10

Kui ukrainlased on loonud kõige rohkem ettevõtteid, siis millistest riikidest on kõige rohkem e-residente? Nimekiri on järgmine:

1. Soome — 5565

2. Venemaa — 4959

3. Ukraina — 4511

4. Saksamaa — 4360

5. Hiina — 3662

6. Ühendkuningriik — 3576

7. USA — 3387

8. India — 3328

9. Jaapan — 3232

10. Prantsusmaa — 3177

Läti on 1983 e-residendiga nimekirjas 14. kohal ning Leedu 962 e-residendiga 20. kohal. Valgevenest on e-residente 885, mis annab edetabelis 22. koha.

”E-residentsus on suurepärane võimalus äritegevuse riiki meelitamiseks. Need ettevõtted, sealhulgas RIA.com Marketplaces, maksavad kümneid miljoneid eurosid makse aastas. Kuid riik peab mõtlema, kuidas lihtsustada suhtlust pankadega, sest nad saavad konto sulgeda ilma põhjendusi esitamata. Eestisse peab meelitama võimalikult palju IT-ettevõtteid, sest just nemad kasvavad kõige kiiremini, isegi karantiinitingimustes,” ütles Umanets.

RIA.com Marketplaces OÜ haldab juhtivat Ukraina kinnisvaraportaali DOM.RIA.com, aga ka suurimat Ukraina automüügiportaali AUTO.RIA.com. Alates 2018. aastast on ettevõte Eesti e-kaubanduse liidu liige ning alates 2020. aastast Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ITL liige.