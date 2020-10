Nikoni täiskaaderkaamerad Z seeriast uuenesid – Nikon Z 6II ja Z 7II

Nikoni Z6 ja Z7, mida arvustasime, sai kauaoodatud uuenduskuuri, mis kuigi suuri muudatusi ei toonud. Lisati teine kaardipesa ning natukene kiirust.

Nikoni Z6 ja Z7 kuulutati välja 2018. aastal ning peamiseks kaamerate vaheliseks erinevuseks oli megapikslite arv. Z6 on 24,5 MP ning Z7 ligi kaks korda rohkem, 45,7 MP.

Uuendatud Z6 ja Z7 on samade sensoritega mis enne, seega muudatused leidsid aset mujal.

Kaamera kere on uuendusega läinud 2 mm suuremaks tänu lisatud teisele kaardipesale. XQD kaardile on lisatud ka SD kaardi võimekus, mis on hea, kuna võimaldab tekitada koheselt varukoopia ning XQD kaardid on rämedalt kallid, võrreldes tavaliste SD kaartidega. 400 MB/s kiirusega 64 GB XQD kaardi saab kätte umbes 230 euroga.

Samal ajal 300 MB/s kirjutamiskiirusega 64 GB V90 SD kaart on umbes 100 € soodsam ning piirdudes V60 kaartidega, mis on samuti foto jaoks enam kui küll, maksavad veel vähem (~50€).

Lisatud ka akugripi tugi, kus seekord ka nupud (399 €). Eriti ägedaks teeb gripi see, et akusid on võimalik vahetada samal ajal, kui kaamerat kasutad. Näiteks Timelapse´i ajal, ilma, et kaamera ennast välja lülitaks. Kes ei tea, siis esimese versiooni grip võimaldas lisada vaid akusid, kuid puudusid nupud, nagu näiteks vertikaalpildistamise päästik (199 €).

Nüüd on võimalik kaamerat laadida ka siis, kui sellega tööd teed. Heaks näiteks pikk video või Timelapse.

Lisaks on võimalik nüüd kaamerat uuendada ka üle äpi ehk kaablit või mälukaardiga uuenduse liigutamist ei ole enam tarvis teha.

Jared Polini kokkuvõte uutest Nikonitest:

Muus osas erilisi muudatusi ei ole

Nupud samad, stabilisatsioon sama, ilmastikukindlus nagu ikka. Kui välja jätta märge „II“ kaamera kerel, on raske vahet teha uuel ja 2 aasta tagusel.

Kuna lisatud on teine protsessor (Nikonil esimene kahe protsessoriga kaamera), võiks eeldada paremat kiirust, autofookuse täpsust, suuremat puhvrit.

Z7 & Z7 II: 45.7 MP ISO 64-25,600

Z6 & Z6 II: 24.5 MP ISO 100-51,200

Z7 & Z7 II: 493 AF punkti kattes 90% kaadrist

Z6 & Z6 II: 273 AF punkti kattes 90% kaadrist

Z7: 9fps maksimum sarivõte / Z7 II: 10fps / Z6: 12fps / Z6 II: 14fps

Kõik kaamerad: 4K60 video, 1080p100/120, 10-bit HDMI väljund

Z6 II & Z7 II Kaks Expeed 6 protsessorit

Z6 II & Z7 II Autofookus kuni -6EV väidetavalt

Kokkuvõtteks

Z6 ja Z7 on kohe saadaval hinnaga vastavalt 1699 € ja 2949 €

Z 6II ja Z 7II on eeltellitavad hästivarustatud fotokauplustes hinnaga 2199 € ja 3399 € (eeldatav tarne novembris)

Selles osas on eelmise kaamera versioon II väga asjakohane nimetus, kuna päris uute kaameratega tegu ei ole: vähemalt paberi peal mitte. Seega erilist hüpet ning märkimisväärset põhjust oma kahe aasta tagune kaamera välja vahetada me ei näe. Kuidas kõik uuendused päris elus välja mängivad, näeb muidugi siis, kui neid on mõnda aega testitud ja korralikud arvustused väljas.

Mingit kinnitust sellele ei ole, kuid erinevalt teistest tootjatest tõenäoliselt vanad versioonid väga kauaks lettidele ei jää ning versioon II võtab nende koha. Pigem jälgiks me pingsalt eelmise versiooni hindu, kui sooviks Nikoni Z süsteemi siseneda.

Kai Wongi käed küljes emotsioonid: