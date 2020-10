StrongPoint hakkab Eestis pakkuma nutikat ostukäru, millesse on skannija ja kaal sisse ehitatud

Baltimaade suurim jaekaubandustehnoloogia ettevõte StrongPoint hakkab Eestis pakkuma poekettidele nutikat ostukäru, kus toodete skaneerimiseks vajalik tehnoloogia on ehitatud käru sisse. Lisaks on ostukärul tahvelarvutile sarnanev ekraan, kust on näha valitud tooted ja mille kaudu saab vajadusel teenindaja appi kutsuda.

"Nutikad ostukärud on meie nägemuses järgmine samm kaupmeeste ostuprotsesside optimeerimises. Antud lahendusega ei ole vaja enam ka toodete skaneerimiseks pulti võtta või veel enam tooteid kuskil kassas ise skaneerida. Ostleja saab poodi minnes võtta käru, panna enda ostukotid sinna sisse, teha kärusse paigaldatud skaneerija abil kõik vajalikud ostud ning liikuda sellesama käruga auto juurde, et ostud peale laadida. Samuti jääb ostlejatel üks käsi vabaks, kuna pulti kaasas kanda pole vaja,“ selgitas jaekaubandustehnoloogiaettevõtte StrongPoint Eesti haru juht Priit Peterson.

Petersoni sõnul on oluline, et tegemist ei ole pelgalt käruga, mille külge on paigaldatud skanner ja ekraan. Lisaks sellele on kärule paigaldatud spetsiaalsed kaamerad ja kaal, et ostja soovitud tooted võimalikult kiirelt ära tunda ning samuti on need mõeldud selleks, et keegi ei saaks tulla käru valveta jätmisel selle juurde pahatahtlikult enda tooteid skaneerima.

Nutikäru lahendus on sarnaselt praegu laialdaselt turul olevatele ostupultidele mõeldud suuremate ostude tegemiseks. Soovituslik minimaalne ost on 15 toodet.

"Kõige huvitavam käru juures on maksmine. Hetkel on ilmselt suurem osa Eesti inimestest harjunud lahendusega, kus peale toodete valimist tuleb minna kassasse kas siis skaneerimiseks ja maksmiseks või ainult maksmiseks, kui kasutatud on skaneerimispulti. Antud käru toetab aga lahendust, kus ostja saab endale teha poega seotud konto, kus peal on ka raha. Nii saab poes tooted välja valida, need kärru panna ja seejärel lihtsalt poest minema jalutada ja raha võetakse kontolt automaatselt maha. Soovi korral võib muidugi kasutada lahendust, kus maksmine toimub siiski kassas," rääkis Peterson.

Kuna kärusse on sarnaselt iseteeninduskassadega paigaldatud kaalud, siis on võimalik poel kontrollida, et keegi skaneerimata tooteid poest kaasa ei võta.

Peterson tõdeb, sarnaselt kõigi iseteeninduslahendustega on nutikärude kasutusele võtmine kaupleja jaoks investeering, kuid samas on nende eesmärgiks pakkuda poodidele võrreldes varasemaga rohkem võimalusi. Näiteks on võimalik sisseehitatud ekraani kasutada turundusvahendina, millega klientidele ostmise ajal pakkumisi teha. Samuti saab näiteks ekraanile kuvada retsepte ning siis juhatada klienti poes toodeteni.

Samuti ei vaja kärud erilist või kallist hooldust. Oluline on neid igapäevaselt laadida ja panna iga päeva alguses kasutuseks valmis. Alguses võib tehnoloogia ostlejatele selgitamine nõuda küll kauplejalt veidi rohkem aega.

"Erinevate hinnangule kohaselt eelistavad inimesed veel järgmised 10 aastat teha oste pigem füüsilises poes kui e-poes, seega on oluline see kogemus neile võimalikult mugavaks teha. Lisaks näeme juba praegu trendi, kus poed ei paku klientidele ainult üht iseteeninduslahendust, vaid mitut, et ostlejad saaksid sõltuvalt isiklikust eelistusest ja ostu suurusest endale parima lahenduse valida," ütles Peterson.

Petersoni sõnul on jaekauplejate juba toote vastu huvi üles näidanud, kuid on veel vara rääkida konkreetsetest lepetest mõne kindla poega.