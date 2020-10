Telia alustas 5G võrkude rajamisel partnerlust Ericssoniga

Kolmapäevast algas Telia Company strateegiline partnerlus Ericssoniga, mille eesmärgiks on pakkuda seitsmele miljonile Telia kliendile Rootsis ja Eestis 5G ja 4G tehnoloogial põhinevat kasutuskogemust.

Koostööleping Ericssoniga on viie aasta pikkune ning keskendub Rootsile ja Eestile, kus Ericssonist saab Telia eksklusiivne partner mobiilse ligipääsuvõrgu tehnoloogia tarnimisel kümnele tuhandele tugijaamale, eesmärgiga moderniseerida 4G võrke ja viia need üle 5G-le.

"Mitte kunagi varem pole digitaalsed võrgud olnud meie igapäevaelu ja töö vaates nii olulised kui täna. Digitaalsed võrgud ning nendega kaasnev innovatsioon, kestlikkus ja turvalisus panevad aluse edukale digitaalsele majandusele. Tänane kokkulepe on nurgakiviks kõige usaldusväärsemate ja töökindlamate 5G võrkude arendamisele Põhja- ja Baltimaades. See kokkulepe on ka osa mitmeaastasest investeerimiskavast meie võrkudesse, mis saavutab haripunkti 2021. aastal," ütles Telia Company tegevjuht Allison Kirkby. "Kokkulepe juhtlauseks võiks olla „Made in Sweden“ ("Valmistatud Rootsis") - see iseloomustab hästi meie pikaaegset ja innovatiivset koostööd Ericssoniga. Aastakümnete jooksul oleme üheskoos loonud lahendusi, mis toovad kokku inimesed ja ettevõtted. Üheks selliseks näiteks on 5G toel sõitva isejuhtiva elektribussi projekti käivitamine Stockholmis kaks nädalat tagasi."

Ericssoni ja Telia koostöö ulatub enam kui sajanditagusesse aega. Mobiilside tehnoloogia eestvedajatena oldi esimesed, kes käivitasid enam kui kümme aastat tagasi esimese 4G võrgu. 2016. aastal sõlmiti 5G arendamist hõlmav strateegiline partnerlusleping, mille raames töötati välja maailma esimene maa-alune 5G võrk, kaugjuhitavad masinad ja isejuhtivad sõidukid.

Ericssoni tegevjuht Börje Ekholm lisas: "Vähe on neid partnereid, kellega oleme tegutsenud niivõrd tihedas koostöös nagu Teliaga. Ericsson ja Telia on koos arendanud mitmeid 5G tehnoloogial põhinevaid lahendusi juba alates 2016. aastast. Meil on ühine ambitsioon luua paremini ühendatud ja jätkusuutlikum maailm, kus Skandinaavia ja Balti riigid on juhtrollis."

Telia ja Ericssoni koostöös esitleti 2017. aasta sügisel Tallinnas toimunud rahvusvahelisel digitaalvaldkonna tippkohtumisel Digital Summit esimest 5G võrgus töötavat kaugjuhitavat ekskavaatorit. 2018. aasta lõpus avasid ettevõtted TalTechi ülikoolilinnakus esimese 5G testvõrgu, 2019. aasta suvel lõid aga Telia ja Ericsson ühiselt lahenduse, mis võimaldas Ericssonil võtta oma Tallinna tehases kasutusele 5G tehnoloogia ja liikuda nutikama tootmise poole.

Telia poolt arendatud 5G võrgud on eelmiste põlvkondade võrkudest kuni viis korda energiatõhusamad. Lisaks kasutavad need täiel määral taastuvat energiat.

Telia Company avas oma esimese avaliku 5G võrgu 2019. aastal Soomes. Järgmised võrgud avati 2020. aasta alguses Norras ja Rootsis ning käesoleval sügisel avatakse 5G võrk Taanis.

Eestis pole 5G võrgu avamise aeg veel teada.