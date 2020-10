Miks on vaja nutikella?

Kui ajalooliselt on kvaliteetset käekella peetud edu ja jõukuse sümboliks, siis nüüd ei täida see enam ainult ajanäitaja ja stiilse aksessuaari funktsiooni, vaid on paljude jaoks muutunud asendamatuks igapäevaseks abivahendiks. Nutikelladest on nende paljude funktsioonide tõttu saanud ühed kõige uuenduslikumad seadmed.

Lisaks kellaajale saab nutikellaga täpset infot oma tervise kohta, olla kursis uudiste ja teadetega ning ka ühenduses oma teiste seadmetega ilma, et need meil kogu aeg käepärast oleks. Kell võib olla telefoni kaugjuhtimispult, teejuht, lisaekraan, abiline kaduma läinud telefoni leidmisel, muusikapleier ja palju muud.

„Tundub uskumatu, ent pool sajandit tagasi kosmosesse lennanud Apollo 11 kosmoselaeva arvuti oli peaaegu 10 tuhat korda nõrgem kui täna meie randmel kantav nutikell. Julgen väita, et tänu järjepidevale energiale ja pingutusele, mida tootjad nutikellade edasiarendusse panevad, on need mõõdult väikesed, ent sisult suured seadmed kindlustanud endale koha innovatsiooni edetabelite tipus,“ ütleb Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Nutikell toetab tervislikku elustiili

Nutikellade spordi- ja tervisejälgimise funktsioonid on ühed olulisimad, millele kellade puhul tähelepanu pööratakse. Need tuletavad meelde, millal rohkem liikuda ning mis meie kehas nii sporti tehes kui ka puhates toimub. Uuematel kelladel on enam kui sada erinevat treeningurežiimi. Kasutades igale spordialale kohandatud andmete jälgimist, saab kasutaja vahetut informatsiooni selle kohta, kuidas tema keha reageerib – mis on õigesti, mida teha teisiti, milliseid eesmärke seada.

Lisaks spordi- või suhtlusfunktsioonidele aitab kell tervise eest hoolitseda. Nii mõõdavad uuemad nutikellad näiteks vere hapnikusisaldust, võimaldades kandjal jälgida oma füüsilist seisundit ja otsustada, millal rohkem liikuda, millal puhata.

Ka une jälgimise tehnoloogia on asi, mida nutikell juba ammu võimaldab - une etappide, reaalajas pulsisageduse, magamise ajal hingamise ja une kvaliteedi analüüsiks. Nüüd piisab ühest nutikellast funktsioonide jaoks, milleks varem oli vaja mitut erinevat seadet.

Purunemiskindel korpus

Uuemate nutikellade klaas pole lihtsalt niisama klaasist kate, see on ka puutetundlik ja tugev ekraan, mille kaudu kella juhitakse. Et kell saaks sujuvalt ja korralikult ilma katkestusteta töötada, peab selle klaas olema kriimustuste ja löökide suhtes võimalikult vastupidav. See on ka põhjus, miks kellatootjad seadme sellele osale erilist tähelepanu pööravad.

Jekaterina Mishina toob näiteks Huawei uue Watch GT2 Pro nutikella, mille esikülg on kaetud ülimalt vastupidava safiirkristalliga: „Seda materjali on Mohsi kõvaduse skaalal hinnatud 9 punktiga 10-st. Võrdluseks, et looduses leitud tugevaim teemant võib jõuda 10 punktini, aga tööstuses enim kasutatavad klaaspinnad on tavaliselt vaid 6–6,5 punkti.“

Oleme harjunud, et elektroonikaseadmete ümbrised on tihti plastikust, mistõttu need vajavad täiendavat kaitset. Ent lisades nutikellale titaankorpuse, antakse sellele lisaks tugevusele ka luksuslik välimus.

Titaan on eriti tugev metall, mida kasutatakse näiteks meditsiinis luuimplantaatide valmistamisel, aga ka lennunduses või sõjategevuses. Titaani eraldamine on kulukas, mistõttu titaan on peaaegu viis korda kallim kui laialt kasutatav roostevaba teras. Lisaks on titaan vastupidav kõrgetele temperatuuridele, korrosioonile ja kulumisele.

Kandmismugavus ja kauakestev aku

Keraamika kasutamine on traditsiooniliste luksuskellade valmistamisel kõrgelt hinnatud tava. Seda on edukalt rakendanud ka nutikellade tootjad, kasutades keraamikat kella tagumise poole katmisel, mis tagab toote kandmismugavuse ja elegantsi.

Kui keraamika viitab justkui millelegi, mis on habras või kergesti purunev, siis teemantlõikepea abil korralikult ette valmistatud ja poleeritud materjal on vastupidi löögi- ja kriimustuskindel. See tehnoloogia on käe vastas kandjale väga mugav, kuna ei ärrita nahka.

Ent mugavuse puhul ei ole oluline ainult see, kuidas nutikell käe peale sobitub või naha peal tundub. Üks kõige olulisemaid asju iga nutiseadme puhul on tema aku vastupidavus. „On väga oluline, et käekell ei ütleks üles keset päeva või olulisi asjatoimetusi, kui on ununenud seda õigel ajal laadida. Toon ka siinkohal jälle näiteks Huawei uue GT2 Pro nutikella, mille kaks nädalat kestev aku on positiivselt üllatanud väga paljusid kasutajaid. Usun, et see on suund, kuhu püüdlevad ka teised kellatootjad,“ tunnistab koolitusjuht.