Xiaomi tõukas Apple´i maailma suurimate mobiilitootjate edetabeli esikolmikust

Hiina telefonide suurtootja Xiaomi, kellel on pandeemia ajal läinud erakordselt hästi ning keda ei kimbuta USA majandussanktsioonid nagu konkurenti Huaweid, läks nüüd ka Apple´ist kiiruga mööda, tõustes maailmas suuruselt kolmandaks mobiilitootjaks. Pikalt hoidis tippmudel Xiaomi Mi 10 Ultra ka testisaidi DXOmark tulemuste põhjal maailma parima mobiilikaamera tiitlit.

Kolmandal kohal oli Xiaomi siiski ka aasta alguses, kuid siis olid esikolmikus Samsung, Apple ja Xiaomi. Nüüd on uuringufirma IDC edetabel muutunud ja maailma suurimate esikolmik kolmanda kvartali seisuga järgmine:

3.kv 2020,

milj 3. kv 2020,

% 3. kv 2019,

milj 3. kv 2019,

% aastane

muutus 1. Samsung 80,4 22,7% 78,2 21,8% 2,9% 2. Huawei 51,9 14,7% 66,6 18,6% -22,0% 3. Xiaomi 46,5 13,1% 32,7 9,1% 42,0% 4. Apple 41,6 11,8% 46,6 13,0% -10,6% 5. Vivo 31,5 8,9% 30,2 8,4% 4,2% Muud 101,7 28,8% 104,2 29,1% -2,4% Kokku 353,6 100,0% 358,5 100,0% -1,3%

Allikas: IDC

Ehkki Huaweil on olnud tõsiseid raskusi püsida samal müügitasemel Euroopas, kus mõjutavad USA sanktsioonid telefonimüüki kõige enam, on see Hiina suurtootja Aasia turgude toel suutnud müüki piisavalt hoida, nii et ka vähenenud numbritega on ta Samsungi järel kokkuvõttes siiski teisel kohal.

Võrreldes eelmise aasta sügisega, millal polnud eriolukordi ja uut nakkavat viirust, on mobiilimüük maailmas kukkunud üsna vähe - vaid 1,3 protsenti. IDC kommentaari järgi mõjutas mobiilimüüki mõnede arenevate suurriikide, nagu näiteks India ja Brasiilia plahvatuslik kaugõppe kasv. See tekitas vajaduse uute mobiilide järgi nii õpilastele kui ka lapsevanematele, et kaugõpet teha.

Hiinas, Euroopas ja USA-s aga kahanes turg üldiselt kõigil päris kõvasti. USA ja Euroopa turu kahanemine mõjutas kõige enam Apple´i müüki ja nii kukkuski Ameerika bränd esikolmikust välja. Oma hoobi sellele andis ka uue iPhone 12 seeria väljatuleku hilinemine.

Huawei oli enne kolmandat kvartalit veel koguni maailma suurim mobiilitootja, kuid kukkus teiseks turu kahanemise tõttu Euroopas ja Hiinas. Hiinas oli kukkumine lausa 15%, sest ka sealset turgu hakkas mõjutama kõhklus Huawei tuleviku suhtes, kui USA kaubandussanktsioonid hakkasid mõjutama Huawei kiipidega varustatuse tulevikku. Huawei küll kinnitas, et probleeme kiipidega vähemalt selle aasta lõpuni ei tohiks küll olla mitte mingisuguseid, sest varud on suured.

Vivo esiviisikusse tõusmise taga oli aga meeletu kasv Indias, lausa 30%.