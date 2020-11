Eestlaste korraldatud virtuaalne küberturbe arendusnädalavahetus Garage48 tõi kokku 14 riigi arendajad

23.-25. oktoobril panid Garage48, Startup Estonia, Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituut koos mitmete küberturbega seotud idufirmade ja organisatsioonidega pead kokku ning korraldasid Cyber Security Hackathoni neljanda iga-aastase ürituse. Eesmärgiks oli kasvatada ja laiendada küberturvalisuse kogukonda ning kindlustada meie küberruumi läbi erinevate küberturbe valdkonna probleemide lahendamise. Üritus toimus virtuaalselt, seega prototüübid, mis valmisid, polnud käegakatsutavad, vaid klikatavad.

Kõik eelnevad iga-aastased Garage48 Cyber Security häkatonid leidsid aset füüsiliselt kokku saades. See aasta sai mõistagi erandiks tervise- ja ohutuspiirangute pärast ning pani nii peakorraldajad kui osavõtjad kohanema ürituse uue formaadiga, et asju korraldada virtuaalselt.

Virtuaalselt korraldamise üheks suurimaks plussiks oli võimalus teha osavõtt võimalikuks palju laiemale avalikkusele, kes kohale tulla ei saanud. Häkaton tõigi sellepärast ligi 170 osavõtutaotlust ning 29 ideed, millest 18 ideed ja meeskonda said valitud häkatonile võistlemiseks. Lisaks siiani suurimale osavõtjate arvule õnnestus Garage48 Cyber Security Hackathonil samuti ületada veelgi enam riigipiire ning leida osavõtjaid 14 erinevast riigist - Eestist, Lätist, Saksamaalt, Belgiast, Ameerika Ühendriikidest, Ukrainast, Taanist, Indiast, Pakistanist, Itaaliast, Portugalist, Brasiiliast, Suurbritanniast ning Afganistanist.

"Eelnevatel Cyber Security häkatonidel juhendamise põhjal võin öelda, et väljakutsed, mida meeskonnad sel aastal käsile võtsid, olid palju asjakohasemad. Samuti usun, et ürituse online formaat andis neile lisamotivatsiooni ning -võimalusi nutikamaks ja paremaks töötamiseks, kuigi nad pidid kohanema paljude uute tehnoloogia platvormidega,” lausus Peeter Marvet Zone´ist, kes oli üks žürii liikmetest.

Garage48 Cyber Security Online Hackathon 2020-ga liitusid partneritena Sentinel, Telia Eesti, Rangeforce, Tele2 Estonia, Startup Wise Guys, NjordLaw ning mitmed teised.

"Vapustav on näha nii palju keskendunud ja andekaid inimesi töötamas ideede kallal, mis on mõeldud meie ühiskonna säilitamiseks, arendamiseks ja usalduse edendamiseks. Mulle isiklikult oli häkaton tõeliselt värskendav sündmus tulvil suurepärastest ideedest turvalisuse väljakutsetega uuel ja huvitaval viisil," lisas Aigar Käis, üks häkatoni žüriiliikmeid ja Telia Eesti küberturbe valdkonna juht.

Üldvõitja ning Sentineli väljakutse võitja oli Team Signed Tweets / Sureits.me. Nende veebirakendus võimaldab tunnustatud ja usaldusväärsetel inimestel lisada allkirja oma säutsule. Iga kord, kui keegi nende säutsu loeb, saab ta kontrollida, kas see on tõepoolest selle isiku poolt kirjutatud.

Teise koha sai Team SIM x GDPR. Nende õppemäng mitmete GDPR simulatsioonide ja praktiliste harjutustega on mõeldud näitama võimalikke GDPR-i rikkumisi, et õpetada kasutajatele lahendusi taoliste olukordade haldamiseks. Õppemäng on saadaval nii inglise kui balti keeltes ning töötajad saavad enda GDPR teadlikkuse harimiseks mängida uut mängu iga kuu. Mängul on juhtpaneel, kus tööandjal avaneb ülevaade iga töötaja edusammudest ning samuti on võimalik välja printida vajalikke aruandeid juhul kui andmekaitse palub ettevõtte GDPR’i nõuetele vastavuse tõendamist.

Kolmas koht - Team Stardust pakub rakendust, mis säilitab kasutaja digitaalse andmeprofiili ehk kõik isikuandmed ja brauserilaiendit, mis täidab automaatselt registreerimisvormi, kasutades digitaalse profiili andmeid.

Telia väljakutse võitja - Team CybelFee on interaktiivne animatsiooni ja vestlusbotiga veebileht, lahendamaks algkoolilaste küberkiusamise probleeme ning suurendamaks teadlikkust sellest. Lahendus pakub õpetlikke materjale interaktiivse animatsiooni näol ning vestlusrobotit, mis annab lihtsama ligipääsu asjatundjatega suhtlemiseks.

Ajujahi auhind - Team Konnect on kasutaja vajadustele kohandatud VPN-teenus, mis suunab uue kliendiseansi korral kasutaja n-ö captive portal’isse, et kinnitada kasutaja isik. Captive portal´i kaudu on vajalik enda identifitseerimine kas mID, smartID, ID-kaardi või muude SSO teenuste kaudu.

Rangeforce´i eriauhind - Team CyberWise on rakendus, mis võimaldab kasutajatel üles laadida logifaile ning saada ülevaate pahatahtlikust liiklusest ning muudest võimalikest riskiteguritest.

Zone’i Parima Ettevõtluse auhind - Team Data access management on andmete elukäigu ja juurdepääsu haldussüsteem, mis vähendab andmekaitse, privaatsuse ja küberturvalisusega seotud riske, suurendades andmete omandiõiguse ja tarbimise läbipaistvust organisatsioonisiseselt.

“Kübertehnoloogia on kiiresti kasvav majandustegevusharu, mis on muutumas üha enam atraktiivsemaks nii noorte ambitsioonikate ettevõtjate seas kui ka investorite jaoks Eestist ja välismaalt. Tänase seisuga on meil maailmas 16 CyberTech´i ükssarvikut ja neid on veel rohkem tulekul. Eesti idufirmad on näidanud stabiilset kasvu, meelitades ligi suuri investeeringuid ja investoritel on neisse tugev usk ning nad on valmis nende edusse panustama,” ütles Marily Hendrikson, Startup Estonia küberjulgeoleku projekti juht ja üks häkatoni peakorraldajaid.

