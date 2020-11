DJI uus Mini2 droon nüüd 4K video, RAW fotode ja 10 km pildiedastusega

DJI avalikustas oma uue DJI Mavic Mini 2 drooni, mis säilitab eelmise mudeli nii väilimuse kui olemuse, samas parendades märkimisväärselt võimekust paljudes põhinäitajates.

Väliselt on DJI Mavic Mini 2 peaaegu äravahetamiseni sarnane oma eelkäia Mavic Miniga. Sellel on sama kaal - 249 g (1 gramm alla 250 g kaalupiirangut, mis paljudes riikides eeldab drooni registreerimist, lennulubasid jne). Välimuselt on droon samasugune hele ning pakkub kokku imetillukeseks, mahtudes peopessa või taskusse.

Sisemiselt on Mini 2 sellegipoolest saanud nii mõnegi olulise uuenduse nii tarkvaraliselt kui riistvaraliselt. Selle lendava kaamera südameks on 1/2.3 tolline sensor, mis suudab pildistada 12-megapiksliseid fotosid ning 4K / 30 fps videot 100 Mbps. Lisaks uuele 4K videovõimekusele suudab Mavic Mini 2 pildistada ka RAW formaadis, milleks eelmine versioon ei olnud suuteline.

Salvestades videot 1080p kvaliteediga, saab kasutaja lendamise ajal ilma kvaliteedikaota kaadrisse sisse suurenda 2x ning 4x, kui leppida kvaliteedi vähenemisega.

https://youtu.be/NMf4KI3kpZg



DJI Mavic Mini 2 on nüüd Occusync 2 pildiedastuse-ühendusega, mis suudab väidetavalt ka 10km kauguselt ühendust omada. Selliseid numberid tasub võtta mõningase skeptilisusega, kuid ühendus peaks eelkäijast olema sellegi poolest ligi kaks pool korda parem. Tänu uuendatud mootoritele on paranenud ka lennuaeg, tippkiirus ning tuule taluvus.

Mavic Mini 2 uusi sensoreid ei saanud, seega automaatset objekti vältimist, mis säästaks oksadesse lendamisest, ei ole lisatud. Kuigi droon suudab põhjaaluse sensoriga maandumist lihtsustada ning DJI äpis on võimalik panna piirangud, kui kaugele ja kõrgele saab lennata, kus on kodu, kuhu pärast tagasi lennata.

Kuigi puudub objekti jälitamine, on olemas hulgaliselt erinevaid automaatseid lennureziime:

QuickShots : Eelprogrammeeritud videorežiimid Dronie : DJI Mini 2 tagurpidi, suunaga üles, kaamera jälgib objekti asukohta. Saad seadistada maksimaalse kõrguse. Helix : DJI Mini 2 lendab ülespoole, ümber objekti tiireldes, suurendades objektiga vahemaad. Saad seadistada maksimaalse kõrguse. Rocket : DJI Mini 2 lendab otse üles, kaamera suunaga alla. Saad seadistada maksimaalse kõrguse. Circle : DJI Mini 2 lendab ümber objekti, säilitades kõrguse ja kauguse objektist. Boomerang : DJI Mini 2 Lendab bumerangikujulise trajektooriga ümber objekti, alustades ja lõpetades video samast punktist.

: Eelprogrammeeritud videorežiimid Panoramas : Jäädvusta suurendatud perspektiiviga pilte panoraam režiimidega. Sphere : DJI Mini 2 automaatselt jäädvustab 26 pilti ning kleebib need kokku üheks suureks pildiks. 180 °: Jäädvustab 7 pilti et saada laiendatud külgpanoraamvaade. Wide - Angle : Salvestab laiema 3x3 pildi, kokku pandud 9st pildist.

: Jäädvusta suurendatud perspektiiviga pilte panoraam režiimidega. Image modes : Different photo modes for different scenarios. AEB Triple Shot: Automaatne säri kavel (AEB - bracketing) jäädvustab kolm pilti eri säriaegadega ning kleebib kokku, et jäädvustada suurendatud dünaamiline ulatus. Pilti edasi töödeldes on võimalik saavutada HDR pilt. Timed Shots: ajatatud võte annab mõned sekundid aega end kohendada, enne, kui pilt tehakse.

: Different photo modes for different scenarios.

Kellele see on?

See on droon, mis sobib kõige paremini algajatele ja hobilendajatele, olles mitmekülgne tööriist neile, kes drooni lendamisega alles alustavad või vajavad antud seadme konkreetseid omadusi. Eelmisel versioonil oli päris mitmed puudused, olgu selleks RAW pildi puudumine või WiFi ühendus, mille levivus on küsitav. Mavic Mini 2 puhul on need puudused parandatud ning lisatud ka 4K kvaliteet. Seega tegu on drooniga millega saab juba nii mõndagi ära teha.

Samas võttes arvesse, et mitte väga ammu tuli välja ka DJI Mavic Air 2, mis maksab mõnisada eurot rohkem, on üsna selge, et miniga sa intelligentseid lennurežiime nagu objektide jälitamine ei saa. Puudub ka takistuste vältimine, video kvaliteet on Air 2 parem ning suudab teha ka hyperlapse´i.

Kui sul on Mini ning lendad piisavalt ja tahad midagi paremat, siis tõenäoliselt oleks mõistlik osta pigem Air 2. Kui Droonifotograafia meeldib, siis pigem isegi ühetollise sensoriga Mavic Pro 2.

Mis meeldib

4K video ning võime HD kvaliteedis zoomida.

RAW fotode pildistamine

Occusync 2.0 pildiedastus

Vaiksemad mootorid, kui eelkäijal

Mis väga meeldi

Puudub takistuste vältimine

Videot ei salvestata .MOV failidena

Ei suuda objekte jälitada

Drooni saad eeltellida Eesti edasimüüjatelt või osta DJI e-poest.

