Osale maailmarekordi üritusel - 11.11 ehk maailma suurim e-kaubanduse pidu

Aeg on oma krediitkaardid ja Paypali konto valmis seada, et hakata jõulueelseid e-oste tegema, sest eeldatavasti jõuavad nüüd tellitud kaubad veel ilusti enne jõule Hiinast kohale. Mis hiljem saab, on juba kahtlasem (kuigi Euroopa ladudest on endiselt võimalik mõne päevaga asjad kätte saada). Aga juba tulevad pakkumised, mida võib pidada selle aasta soodsaimateks.

Siin on kiire ülevaade, mida ja kui soodsalt saab.

360 S7 lasernavigeerimisega robottolmuimeja - 255 € (-50%)

Robottolmuimeja 360 S7 kasutab teekonnaplaneerimist ja lasernavigatsiooni, et kaardistada kogu elamine ja puhastada kõik kindlas järjekorras ideaalselt puhtaks. Sobib kuni 100 ruutmeetri suurune elamine, tolmumahuti on 570 ml ning moppimise jaoks vajaliku vee mahuti 150 ml. Imemisvõimsus on 2000 Pa.

Xiaomi Air Purifier 2H õhupuhasti - 161,5 € -41%

Viiruste ajal on oluline ventilatsioon ja õhu puhtus. Xiaomi võimas HEPA filtritega õhupuhasti 2H eemaldab siseruumidest nii lõhnad, tolmu kui bakterid, HEPA filtri aktiivsöekiht tapab ka suure osa viirustest. Filtri eluiga on 6-12 kuud, puhastab kuni 31 ruutmeetri suuruse ruumi.

Nutikell Kospet Raptor - 24,65 € (-52%)



Kospet Raptor on väga vastupidav nutikell, mis kestab 20 päeva ühe laadimisega. Spordialasid, mida kell oskab träkkida, on 20, kella ekraanisihverplaate saab valida rohkem kui 50 seast.

Kehatemperatuuri mõõtev aktiivsusmonitor TICWRIS GTS - 13,6 € (-68%)



Lisaks kehatemperatuuri pidevale mõõtmisele ja anomaaliatest (võimalikust haigestumisest) märkuandmisele mõõdab see kell täpselt ka südame tööd, trenne ja und. Kõik traditsioonilised aktiivsusmonitori funktsioonid on ka esindatud. Aku kestab 20 päeva.

Xiaomi POCO X3 - 211,65 € (-50%)



POCO on tuntud bränd ka Eestis, uus POCO X3 on praegu 50 protsenti odavam. Mudel sai maailmas ühe esimesena uue võimsa Qualcomm Snapdragon 732G protsessori ja kasutab 120 Hz värskendussagedusega ekraani. Ülisoodsa hinnaga mobiilil on muudki näitajad tippklassist, sealhulgas 64 MP põhikaameraga neljane kaamerakomplekt.

Flsun QQ S Pro Delta Kossel - 262,65 € (-44%)

3D printer Flsun QQ S Pro Delta Kossel, mille saab ise kokku panna paarikümne minutiga, on päris kõrge printimisruumiga ja kasutab täpset kolme liigendiga prindipead. prindib kuni 360 mm kõrguseid detaile. See printer tuleb Saksa laost, seega on juba 3-5 tööpäevaga kohal.

E99 Pro - 4K kaameraga droon vaid 38,25 € (-36%)

Pisikene ja soodne droon E99 Pro on varustatud pööratava 50x suurendusega 4K kaameraga, transpordiks saab selle peopesasuuruseks kokku pakkida. Lisaks on droonil ka veel fikseeritud asendiga põhjakaamera, mis filmib otse alla. Äpis saab salvestada trajektoori, mida mööda lennumasin kulgeb. Kui 20 minutit lennuaega saab läbi, pöördub droon stardikohta tagasi.

N95 respiraatormask viirusetõrje efektiivsusega, 10 tk - 17 € (-67%)

Hiina KN95 standardile vastav peenosakesi ja viiruseid tõrjuv respiraatormask on efektiivne ja hästi paigutatav, ei lase külgedelt õhku läbi ning kestab pea terve päeva. maski tuleb kindlasti vahetada, kui see on eest võetud või kui on muutunud niiskeks. Maskil on ka kohapealsed meditsiinisertifikaadid, KN95 mask vastab ligikaudu Euroopa FFP2 standardile ja nende valikust oli juttu ka aprillis.