Nutikellad aina kuumem kaup: millised on Eestis kõige populaarsemad?

Nutikellasid tuleb pidevalt juurde, hinnad langevad, akuaeg pikeneb ja valik suureneb plahvatuslikult. Sel sügisel on kõige ostetum nutikell olnud Huawei Watch GT2. Populaarsed mudelid on ka Samsungi, Elisa Põnniradari ja Garmini mudelid.

Leidub kellasid nii spordihuvilistele kui väiksematelegi pereliikmetele. Elisa seadmete tootejuht Kirill Šapošnikov kommenteeris, et nutikellade hinnad on muutunud odavamaks ja seda vaatamata funktsionaalsuse kasvule: "Kasutaja saab täna kujundada kella digitaalset sihverplaati vastavalt tegevustele - näiteks sportimiseks kuvada kindlad funktsionaalsused ja pidulikeks sündmusteks valida hoopis riietusega sobiv kujundus. Lisaks on kellade kujud ja suurused võimaldanud laiendada kasutajaskonda ehk valikut jagub alates väikestest lastest kuni eakate kasutajateni välja."

Käesoleval sügisel on rahva lemmikbrändid kindlalt Huawei, Samsung, Garmin ja Elisa Põnniradar, selgub Elisa viimase kolme kuu müügistatistikast.

Kõige rohkem on alates tänavu septembrist soetatud Huawei möödunud aasta tippmudelit Huawei Watch GT2 42mm, mida esineb mitmes erinevas versioonis ja värvis. Elisa nutikellade TOP 10 sisse mahub veel mitmeid Huawei seadmeid nagu Band 4, Watch GT2e ja suurem GT2 46mm.

"Huawei kellade suureks eeliseks on väga hea koostekvaliteet ja hind. Võrreldes teiste nutikelladega on Huawei valik kõige sobilikum tavakasutajale, kes hindab kestvat akut ja otsib randmele analoogkellast kõvasti nutikamat kaaslast. Hobisportlased on selgelt eelistanud Garminit, mille populaarseim mudel sobib peamiste treeningharjutuste jäädvustamiseks ja tervisenäitajate monitoorimiseks," lisas tootejuht.

Populaarne oli ka laste käekell MyKi Junior Exclusive, millega saab saata nii pilte kui sõnumeid, teha videokõnesid ja jälgida lapse liikumist reaalajas. Toode oli lausa nii nõutud, et on tänaseks läbi müüdud, kuid peatselt on valikus veelgi uuem mudel. Esikümnesse mahtus ka soodsam laste kell MyKi Touch, mis samuti koos Põnniradari teenusega lubab teha lapse asukoha jälgimist ja millega saab tavalisi mobiilikõnesid teha.

Samsungi valikust jõudsid napilt müügitabelisse Galaxy Fit 2 aktiivsusmonitor ja tippmudel Galaxy Watch 3, mis mõõdab nii pulssi, vere hapnikusisaldust ja jälgib kasutaja treeninguid.

Puhtalt spordikelladest oli ostetuim Garmin Venu, mis jälgib 24/7 kasutaja pulssi, hingamist, energiataset, une kvaliteeti jpm.

Esimest või uut nutikella valides tasub kindlasti endalt küsida, milleks seda vaja on, mida seadmelt oodatakse, mis infot sellelt näha soovitakse ja kuidas see seade inimese elu kergemaks teeb.

Elisas müüdud nutikellade TOP 10