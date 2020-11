Tehnikaülikooli teadusprorektor valiti Euroopa Komisjoni peateadusnõustajaks

Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektor, biorobootika professor ning akadeemik Maarja Kruusmaa valiti nõustama Euroopa Komisjoni. Kokku on nõunikke seitse. Tegemist on esimese eestlasega selles ametis.

Seitsmeliikmeline peateadusnõunike grupp annab Euroopa Komisjonile ajakohaseid ning erapooletuid soovitusi erinevate poliitikate väljatöötamiseks ja otsuste langetamiseks, samuti annavad nad nõu lõimimaks poliitikakujundamist ja teadust. Eelnevalt on peateadusnõustajad Euroopa Komisjoni nõustanud näiteks rahvastiku vananemise, küberkaitse, mikroplastist põhjustatud tervise- ja keskkonnariskide teemadel.

Maarja Kruusmaa sõnul on see erakordne võimalus toetada Euroopa konkurentsivõimet sellega, et teaduspõhine nõu viiakse otse otsustajateni: „Ehkki teadus ei suuda tänapäeval enam ammu pakkuda lõplikke lahendusi, saab analüüsida ning viia otsustajateni parima sellel ajahetkel maailmas oleva teadmise.“

Maarja Kruusmaa kandidaatuuri esitas Eesti Teaduste Akadeemia, president Tarmo Soomere sõnul on tema valimine peateadusnõunikuks Eesti teadusdiplomaatia üks kõige suuremaid võitusid.

Tehnikaülikooli rektor Tiit Land lisab: “See on tunnustus tehnikaülikooli teadusmõtte tegelikule tasemele.“

Lisaks väljapaisvale kompetentsile oma valdkonnas oli Euroopa Komisjoni kriteeriumiteks nõuniku valimisel oluline ka usaldusväärsus, kogemus, interdistsiplinaarsed teadmised ning kuulumine uue põlvkonna teadusliidrite hulka.

Maarja Kruusmaa on rahvusvaheliselt tunnustatud IT-teadlane, kelle uurimistöö teemadering on väga lai ulatudes allveerobootikast kuni õppimisalgoritmideni. Tema jaoks on oluline teaduse populariseerimine ja tema panust on tunnustatud Eesti Teadusajakirjanike Seltsi sõbra auhinnaga Ökul, samuti on ta pälvinud Eesti Vabariigi teaduspreemia ning Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Tema eestvõttel loodi sel kevadel uus vabatahtlik veebialgatus ReaalAbi, mis aitas koroonakriisi ajal kokku 230 õpilast reaalainete kodutöödes.

Kruusmaal on 9 patentset leiutist, ta on juhendanud 13 doktoritööd ning publitseerinud üle 130 teadusartikli.