Eksperdid: 5G kasutuselevõtust on Eestil võita ca 400 miljonit eurot

Tehnoloogiaettevõtte Ericsson viis läbi üle-Euroopalise analüüsi, milles uuriti, kui suurt kasu toob riikidele 5G võrgu väljaehitamine. Uuringu kohaselt on Eesti tööstussektori, avalike teenuste, tarkade linnade ja nutikate maapiirkondade puhaskasu pea 400 miljonit eurot.

Ericsson Eesti juht Andrus Durejko kommenteeris analüüsi tulemusi öeldes, et 5G võrgu rajamine läheb kogu Euroopas kordades vähem maksma kui teenuste kasutamiselt lühikese ajaga tagasi teenitakse. "Hinnanguliselt läheb kõikides Euroopa Liidu riikides 5G-võrgu loomine maksma 46 miljardit eurot, kuid tagasi teenib võrk järgmise 15 aasta jooksul 210 miljardit eurot. Eesti võidaks 5G-võrgult ligi 400 miljonit eurot," sõnas Durejko, lisades, et just seetõttu ei tasu 5G-võrkude loomisega viivitada.

Analüüsis vaadeldi nelja erinevat sektorit, millele 5G kõige kiiremini mõju avaldab:

Targa tööstuse all analüüsiti mõju nii tootmisele, kaevandamisele, kaubaveole ja logistikale, energiasektorile ja kommunaalteenustele.

Nutikate maapiirkondade valdkonnas käsitleti peamiselt põllumajandust ning eeslinnade arengut.

Targa linna valdkond hõlmas nii ehitust, ühistransporti, avalikku ruumi kui ka isejuhtivaid sõidukeid.

Nutikad avalikud teenused omakorda tervishoidu ja haiglaid, haridust, turismi ja munitsipaalhooneid.

Uuringu kohaselt genereerib 5G kõige suuremat tulu nutikate maapiirkondade valdkonnas (258 miljonit eurot), seejärel tarkade linnade (67 miljonit), nutika tööstuse (47 miljonit) ning tarkade avalike teenuste (19 miljonit) valdkonnas.

"Kuna enamik teenuseid rajatakse erakapitalile, siis pole riigil vaja karta ka liigseid investeeringuid. Riigipoolset toetust vajavad vaid üksikud valdkonnad, näiteks põllumajandus, tervishoid, haridus, turism ja avalik linnaruum," selgitas Ericsson Eesti juht.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) ja tarkvaraettevõtte Flowit Estonia juhatuse liikme Juhan-Madis Puki sõnul saavad kiirest 5G-võrgu ülesehitamisest võita Eestis kõik majandusvaldkonnad, lisaks ka tarbijad. "Kui enamasti räägitakse 5G puhul tööstuse ja tehnoloogiavaldkonna võidukäigust, siis tegelikkuses parendaks 5G-võrk ka meie igapäeva. Näiteks seoses koroonaviiruse levikuga teeb üha rohkem inimesi tööd kodust, samuti soovitab riik kolida inimestel rohkem maale, kuid tihti on just maapiirkondades probleem, et töö tegemiseks ei ole piisavalt kiiret internetti," ütles Pukk. Kuna töö sisu muutub aina enam andmevahetuse keskseks, siis kaugtöö osas ei piisa enam ainult e-maili lugemisest ning Exceli kasutamisest. "See inimene, kes peab töötama suurte andmemahtudega ei saa täna isegi kaaluda distantstööd, sest enamus tarkvarad toimivad üle võrgu ja vajavad head levi ning kiirust."

ITLi juhatuse liige tõi välja, et 5G on üks komponent, mis võimaldab siinsetel ettevõtetel täita ka ärieesmärke. "Eesti ettevõtted konkureerivad peamiselt Euroopa ettevõtetega, kus mitmes riigis on 5G-tehnoloogia juba kasutusel. Paratamatult jääme juba täna, mil me ei ole veel 5G-tehnoloogiaid kasutusele hakanud võtma, teistest maha ning see pärsib meie konkurentsivõimet uute ärimudelite ja tööprotsesside loomisel. Naaberriigid töötavad juba välja uusi 5G-l baseeruvaid protsessimuudatusi ja efektiivsemaid süsteeme, meie tammume paigal," sõnas Pukk.

Pukk usub, et iga uue tehnoloogia kasutuselevõtt võtab aega: "On sektoreid, kus saame 5G-st kohest kasu. Samuti on neid sektoreid, kus kasu nägemine võtab aega, sest 5G-l põhinevaid rakendusi ja süsteeme hakatakse alles välja töötama."

Ericsson Eesti juht rõhutas, et koostöös mobiilioperaatoritega ollakse valmis 5G-võrke koheselt looma, kui välja on jagatud selleks vajalikud sagedusload. „Ericsson on maailmas 5G tehnoloogia ja innovatsiooni liider. Igapäevaselt tarnib ettevõte 5 miljonit 5G võrguseadet klientidele üle kogu maailma, mille tootmisel mängib suurt rolli ka Ericssoni tehas Eestis,“ sõnas Durejko.