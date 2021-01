VIDEO: Jaapani tudengite robot viskab osavalt pudeleid lauale püsti

Robotid kõnnivad, tantsivad, jooksevad - sellega oleme me juba varsti harjunud. Kuid tegelikult on masinad juba akrobaatikas ja muudes osavust nõudvates asjades inimestest paremaks saanud. Jaapani tudengite robot viskab lauale pudeleid nagu möödaminnes, kõik jäävad püsti ja ei kuku üle laua ääre maha. Roboconil esitletud masina taga on puhas matemaatika ja see polegi nii keeruline. peaasi, on täpne sihtimine. Mis pidi pudel lauani jõuab, on kõik ettearvutatav.

Vaata videost, kuidas see kõik välja näeb.