2021. aasta tehnikatrendid: kauakestev aku ja kergesti ühilduvad seadmed

Eelmisel aastal kasvas hüppeliselt kaugtöötamine ja koduõpe, mille pärast pakuvad uued, 2021. aastal välja tulevad sülearvutid, telefonid, nutikellad ja juhtmevabad kõrvaklapid just selleks sobivaid näitajaid. Seadmed peavad olema kauakestva akuga ning sujuvat omavahel ühenduma, et vastata tarbijate ootustele.

2021. aasta tehnikatrendide eelduseks on tarbijate vajadus distantsilt töötada ning kvaliteetseid pilte ja videoid salvestada. Nutiseadmete aku kestvus on ka alanud aastal jätkuvalt üks olulisemaid kvaliteedimõõdikuid, aga üha tähtsamaks muutub ka seadmete kiire omavaheline ühilduvus ning kaamera ja ekraani kvaliteet.

Tarbijatele on ka oluline erinevate seadmete vahel kiiresti faile vahetada. Juhtme abil telefonist arvutisse piltide laadimine on ajalugu, kaasaegsele inimesele on oluline, et andmed asuksid pilves ja failide liigutamine toimuks kiiresti. Huawei Eesti koolitusjuhi Jekaterina Mishina sõnul eelistasid tarbijad juba mullu seadmeid, mis toetavad distantsõpet ja kodukontoris töötamist: „2020. aastal nägime, et inimesed eelistavad kvaliteetse kaamera ja ekraaniga seadmeid, millega osaleda videokõnedes ja virtuaalsetes koolitundides. Samuti eelistati väga head pilti näitavate ekraanidega seadmeid, et ajaviiteks mänge mängida ja filme vaadata,“ lisas Mishina.

Jekaterina Mishina toob välja 2021. aasta olulisemad tehnikatrendid:

Aku kestvus on jätkuvalt prioriteet

See, et telefoni, sülearvuti ja teiste seadmete nagu kõrvaklappide ja nutikella aku peab võimalikult kaua vastu pidama, on alati olnud üks esimesi näitajaid, mida ostuotsust langetades uuritakse. Nüüd, mil kõigil on suurenenud vajadus teha videokõnesid ja olla pidevas liikumises, ei saa enam kehva akuga seadmed müügiedetabelites kuigi kõrgel kohal olla.

Seadmete omavaheline ühilduvus

Tarbija lähtub oma valikutes mugavusest, mis tähendab, et paljudes olukordades on vaja kiiret ühilduvust teiste seadmetega. Telefoniga tehtud pilte peab saama kiiresti arvutis avada ning kõrvaklappe on vaja paralleelselt kasutada nii sülearvuti, tahvelarvuti kui ka telefoniga. Käekell võiks olla aga tark assistent, mis jälgib sammude arvu ja paigal istutud minuteid, annab märku, kui võiks liigutada ning analüüsib sportlikke saavutusi. Jekaterina Mishina usub, et just nutiseadmete sujuv ühenduvus on see, mis 2021. aastal tarbijatele kõige enam meeldida võiks: „Näiteks töötades sülearvutiga ja kasutades juhtmevabu kõrvaklappe on väga mugav, kui kõrvaklapid on samal ajal ühenduses ka telefoniga, et vajadusel kõnedele vastata. See pealtnäha väike nutilahendus teeb igapäevase töö oluliselt sujuvamaks väga paljudes valdkondades,“ ütles Mishina.

Telefoni kaamerad arenevad veelgi paremaks

Võiks ju arvata, et telefonikaamerate kvaliteet on saavutanud oma lae, aga tegelikult võimaldab uus tehisintellekti tehnoloogia kaameraid veelgi nutikamateks arendada. Kvaliteetne pilt on vajalik nii videokõnede jaoks kui ka igapäevaste piltide tegemiseks ja videote salvestamiseks.

Ekraanide hea pildikvaliteet

Kuna kinos käimine on olnud vahepeal üsna piiratud, siis on hüppeliselt kasvanud voogedastuse kanalite kaudu meelelahutuse tarbimine. Olgu selleks siis filmide, sarjade, uudiste vaatamine, mängude mängimine või sotsiaalmeedia järgimine – tarbija soovib näha kvaliteetset pilti igal pool.

Turvalisus saab olema olulisem, kui kunagi varem

Küberkuritegevus areneb samas tempos seadmetega ning see, kui hästi on meie andmed kaitstud, sõltub paljuski nii seadmete kui ka rakenduste tootjatest. Tarbija tahab tunda end turvaliselt ja olla kindel, et tema nutiseade ei avalda isikuandmeid pahatahtlikele osapooltele. Seepärast on vaja, et mitte ainult seadmed ise, vaid ka näiteks äpipoed teeksid hoolega rakendustele kontrolli ega lubaks võimalikke pahatahtlikke rakendusi tarbijateni.