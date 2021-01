Kuus Euroopa tervishoiu idufirmat, millel sel aastal silm peal hoida

2020. aastal kiirendas Euroopa Liidu tervishoiu-innovatsiooni võrgustik EIT Health üle 120 idufirmat arenevast Euroopast, sh Eestist. Paljud neist on loonud tooted ja lahendused, millel on potentsiaali muuta meditsiini ja tervishoiu tulevikku. Kuue innovaatilise idufirma seas, kellel soovitatakse sel aastal silm peal hoida, on ka Eestist pärit Nursebeam.

Siin on kuus innovaatilist lahendust, mis võivad tulevatel aastatel muuta Euroopa tervishoiu ja biotehnoloogia maastikku.

1. Nursebeam

Eestis loodud Nursebeam aitab inimestel, kes on välisriigis reisil olles haigeks jäänud, leida oma seisundile vastavad käsimüügiravimid ja nende müügikohad, raskematel juhtudel ka sobiliku lähedalasuva kliiniku.

Ettevõtte idee sündis 2018. aasta kevadel Bangkokis, kui firma asutajad Timo Uustal ja Vea Gaygon mõlemad haigestusid ning pidid ränka vaeva nägema, et vajalikku abi leida. Nursebeam valiti eelmisel aastal EIT Health Headstarti programmi, tänu millele saavad nad lisada oma rakenduse teenindusalade hulka 100 uut sihtkohta.

2. Pööre kliinilistes uuringutes tõotab kiirendada Alzheimeri tõve ravimist

Alzheimeri tõbe põdevate patsientide uurimine on pikk ja kulukas protsess. Portugalist pärit iLof aitab kokku hoida 40% rahast ja 70% ajast, mis tavapäraselt uuringutele kuluks, kiirendades nõnda seni ravimatule haigusele ravi leidmist. Ettevõte loodi 2019. aasta EIT Health Wild Card programmi raames, samal aastal võideti ka EIT Jumpstarteri konkurss. iLofi soodne ja mitteinvasiivne lahendus võib kiirendada patsientide ravi, võimaldades kategoriseerida Alzheimeri tõvega patsiente enne kliinilisi uuringuid.

3. Virtuaalne abiline toetab patsiente raviplaani täitmisel

Itaalia ettevõte PatchAI püüab toetada kliiniliste uuringute läbiviimist empaatilise tehisintellektuaalse virtuaalse abilisega, mis aitaks patsiente paremini kaasata ja raviga kursis hoida, keskendudes seejuures iga patsiendi eripärale. Ettevõte võitis 2019. aasta EIT Health InnoStars Awards konkursil toote arendamiseks 25000 eurot ning mentorluspaketi, 2020. aastal saavutati EIT Health Catapult konkursil 3. koht, mille auhinnaks oli 10000-eurone lisatoetus.

4. Ohutu ja 100% loodussõbralik kaitse UV-kiirguse eest

Poola idufirma UVera on suurepärane näide EIT Health InnoStars kiirendite võimekast läbimisest. Pärast 2019. aastal InnoStars Awards peapreemia võitmist pälvisid nad esikoha ka 2020. aasta Catapult programmis biotehnoloogia kategoorias, samuti võideti Alex Casta nimeline publikuauhind. Tänu sellele tunnustusele kuvatakse Uverat tutvustavat reklaami New Yorgi Nasdaq Toweril. Uvera tiim lõi tõhusa ning loodussõbraliku päikesekreemi, mille tootmisel lähtutakse jäätmete minimeerimise põhimõtetest. Tavaliste päikesekreemide tootmine ja kasutamine tekitab kahju nii loodusele kui ka inimorganismile. Uvera on välja töötanud UV-kaitse, mis pärineb looduses esinevatelt mikroorganismidelt ning on võimeline blokeerima kogu UV-kiirguse spektri ilma kemikaalideta.

5. Südameuuringud viie minutiga

Leedu ettevõte Ligence võitis 2019. aasta EIT Jumpstarteri konkursil teise koha ning sai sealt rahastust, lisateadmisi ning võimalusi ärisuhete loomiseks, äri planeerimiseks ja arendamiseks, mis kokkuvõttes aitas neil võita ka 2020. aasta InnoStars Awardsi peapreemia. Ettevõte lõi sügavõppel toimiva tarkvara, mis on suuteline automaatselt segmenteerima südame anatoomilisi osasid, hindama nende toimimist ning koostama leidude põhjal arstidele struktureeritud raporteid. Võrreldes praegu levinud diagnostikameetoditega on Ligence’i loodud viis osutunud palju kulutõhusamaks, kiiremaks ja täpsemaks – arstiteenuste järjekordade lühendamise võimekus on praeguses pandeemiaolukorras aga eriti oluline.

6. Insuldijärgne elu muutub lihtsamaks

Ungarist pärit PhoenixOrthosis võitis EIT Health InnoStars Awardsi konkursil kolmanda koha lahendusega, mis tõhustab insuldi läbi elanud patsientide taastusravi. Ettevõte töötas välja tipptehnoloogilise aktiivse ortoosi, mis aitab käe- ja sõrmespasmidega patsientidel osaliselt taastada käe avamise võime. Täielikult patsiendi käele kohaldatud PhoenixOrthosise ortoosi eesmärk on tõsta insuldi läbinute elukvaliteet võimalikult kiiresti endisele tasemele.

Koroonaviiruse pandeemia on mõjutanud Euroopa riike ja inimesi igal mõeldaval moel, kuid kõige rohkem paneb see proovile majanduse ja tervishoiuvaldkonna. Möödunud aasta annab varasemast enam tunnistust sellest, et Euroopal on vaja stabiilseid, kiiresti kohanevaid ja ootamatusteks valmis olevaid tervishoiusüsteeme. EIT Health InnoStarsi ettevõtteloome juht Tamas Bekasi

Tänavusele EIT Health Catapult konkursile saab kandideerida kuni 16. märtsini siin.