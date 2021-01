Samsungi uus nutikell hakkab mõõtma veresuhkrut

Samsungi nutikellad oskavad juba mõõta elektrokardiogrammi, vere hapnikusisaldust ning muidugi pulssi ja samme. ETNewsi andmetel aga saab selle aasta teises pooles välja tulev Samsung Galaxy Watch 4 (või Watch Active 3) veel ühe unikaalse omaduse, mille kallal seni vaid idufirmad on pusinud - vere suhkrusisalduse mõõtja ehk glükomeetri.

Glükomeeter on oluline seade idabeetikutele, kuid mitte ainult. Ka sportlased mõõdavad oma vere suhkrusisaldust ning samuti on see oluline tervisenäitaja iga inimese juures. Näiteks juhilubade tervisekontrolli tehes mõõdetakse vere suhkrusisaldust samuti. Paraku on see protseduur ebamugav ja nõuab vähemalt tilgakese vere võtmist.

Mitteinvasiivsete ehk vereni torkimiseta glükomeetrid on olnud mitmete startuppide arendatavad juba aastaid ning Arvutimaailm on ka neist kirjutanud. Siiski pole need laiatarbekelladesse jõudnud ning vajadusel leiab vaid kergelt torkivaid ja suuri spets-randmeseadmeid.

Samsung Galaxy Watch 4 kasutab arenenud signaalitöötlust ja suudab vere suhkrusisaldust määrata vaid optilise sensori abil. Täpsusest pole küll sõnagi, kuid seni on Samsung oma uusi sensoreid tõsiselt arendanud ja näiteks elektrokardiogrammi mõõtmisele võeti kohaliku toidu- ja ravimiohutuse ameti kinnitus. Seega peaks nende andurite täpsus vastama teatud meditsiinilistele standarditele.

Tehnoloogia, mida Samsung kasutab, on nn Rameni spektroskoopia - see teaduslik lahendus on välja arendatud koostöös MIT-iga ning kujutab endast laserspektroskoopiat. Lihtsalt lahtiseletatuna mõõdetakse molekulide resonantsi laserkiire tagasipeegeldusega ning vastavad signaalitöötlusalgoritmid leiavad sellest vere suhkrusisalduse näidu.

Uus omadus tuleb ilmselt kaasa Samsungi uue nutikellaga Galaxy Watch 4 või Galaxy Watch Active 3. Neid kelli esitletakse 2021. aasta teises pooles.