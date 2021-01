2021. aasta parimad VPN-id

(Sisuturundus)

Hoolimata asjaolust, et enamik inimesi on teadlikud avaliku WiFi-võrguga ühenduse loomisel eksisteerivatest riskidest, näitavad aruanded, et 81% kasutajatest teeb seda siiski regulaarselt. Ainult 1% teeb seda VPN-i kaudu, kinnitavad kasutajad VPNeticule.

Virtuaalne privaatvõrk võimaldab inimestel turvalisel viisil ühendust luua, varjates privaatsust võrgus olles.

Kuna suur osa elanikkonnast töötab ja õpib praegu kodus, naudib suur osa kasutajaid VPN-i pakutavat kasu. Alustades isikliku teabe hoidmisest ja jälgimiste ära hoidmisest kuni geograafiliste blokeeringute abil sisupiirangutest mööda hiilimiseni.

Valikuvõimalusi on aga lõputult, seega on oluline tagada, et valitud VPN-pakkuja võimaldaks juurdepääsu eelistatud veebisaitidele, ei aeglustaks teie võrguühendust ja töötaks kõigis teie seadmetes.

VPN töötab, tunneldades ühenduse krüpeeritud serverites, varjates kogu tegevuse teie Interneti-teenuse pakkuja ja kõigi kasutajate, sealhulgas valitsuse ja küberkurjategijate eest.

Samuti hoiab see ära võrgupiirangud ja annab juurdepääsu geograafiliselt blokeeritud saitidele.

Siin on Per-Erik Erikssoni tippnimekiri VPN-teenustest.

ExpressVPN, NordVPN ja Surf Shark on juhtumisi ühed populaarseimad VPN-i pakkujad. Kuid millisel neist on parimad omadused? Vastus sõltub kasutusest.

Ehkki väliselt tunduvad need sarnased, on neil siiski teatud omadused, mis neid eristavad. Näiteks privaatsus, turvalisus, jõudlus, kiirus ja geograafiliste piirangute ületamise lihtsus.

Siin on nimekiri alustades privaatsusest:

NordVPN asub Panamas, ilma andmete säilitamiseta, ilma logimise poliitikata ja toetab anonüümseid makseid krüptorahade kaudu.

ExpressVPN asub Briti Neitsisaartel, kus puuduvad andmete säilitamise seadused, auditeeritud logimisreeglid ja saab teha anonüümseid bitcoini makseid.

Surf Shark asub ka Briti Neitsisaartel, aktsepteerib makseid krüptorahadega ja kuigi on ilma logimise poliitikata, pole seda sõltumatult kontrollitud.

Turvalisus ei ole ühegi VPN-i pakkuja jaoks mureks, kuna neil kõigil on tugev krüptimine, nad kasutavad ühenduse katkestamise protseduure ja laia valikut erinevaid protokolle.

Kiiruse osas on igaühel neist oluline toimivusajalugu, analüüsides 14 päeva jooksul allalaadimiskiirust Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigi vahel. Ehkki nende keskmised kiirused olid sarnased, on NordVPN mugav tänu oma serverite arvule, mida on rohkem kui 5400.