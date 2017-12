Revoluti kasutajad saavad nüüd nutiseadmes osta ja vahetada bitcoin’e, litecoin’e ja ethereum’e

Läti finantstehnoloogia idufirmast välja kasvanud rahvusvaheliste pangatehingute ettevõte Revolut pakub kasutajatele tänasest Revoluti nutirakenduses võimalust ühe silmapilguga soetada või vahetada maailma kolme kõige populaarsemat krüptovaluutat. Esmakordselt maailmas saab bitcoin’e, litecoin’e ja ethereum’e osta koguni 25 eri valuuta eest.

6 päeva jooksul soovisid enne teenuse väljatulekut rohkem 10 000 Revoluti kasutajat beetaversiooni järele proovida. Bitcoin püstitab praegu aina uusi kursirekordeid ja paljudel on soov kasutada kiiret ja mugavat valuutavahetuse võimalust kas n-ö tavavaluutasid krüptorahaks vahetada või vastupidi. Revoluti kasutajad saavad rakenduses mõne sekundiga osta maailma kolme kõige populaarsemat krüptovaluutat: bitcoin’e, litecoin’e ja ethereum’e ning vahetada neid tagasi riikide valuutadeks.

Piisab, kui kasutaja kannab oma Revoluti kontole ühe 25-st rakenduse toetatavast valuutast ja saabki oma raha mis tahes krüptovaluutaks vahetada. Niisugune vahetusprotseduur võtab aega 30 sekundit. See on praegu tõenäoliselt maailmas kõige kiirem viis osta või müüa krüptovaluutat. Ainuke piirang, mille on äpp seadnud, on maksimumsummale: aastas võib vahetada kuni 15 tuhat eurot.

„Krüptovaluuta kasutuselevõtt on juba pikka aega olnud meie klientide põhisoov. Me võtsime seda selgelt ja varakult kuulda ning asusime kohe asja kallale. Siiski selle süsteemi loomine ja inimesteni toomine nõudis vägagi palju tööd, aega ja kulusid,” väidab Revoluti Balti piirkonna juht Andrius Bičeika. „Ent tulemuse üle on meil ülihea meel. Pakkudes oma kasutajatele võimalust osta ja müüa krüptovaluutat lihtsal viisil, jätkame enda kui finantssüsteemi huligaani kuvandi kinnistamist. Endiselt on hulganisti mooduseid, kuidas seda saab tugevalt raputada ning tarbijale mugavamaks ja odavamaks muuta,” räägib Bičeika.

Revoluti kasutajad saavad soetatud bitcoin’e, litecoin’e ja ethereum’e hoida koos muude valuutadega rakenduses endas või saata krüptovaluutat tasuta ja momentaalselt Revoluti teistele kasutajatele. Kui juhtub, et kaardimakse korral ei ole kontol piisavalt vahendeid mõnes traditsioonilises valuutas (fiat), konverdib rakendus krüptovaluutad maksmise hetkel automaatselt parima võimaliku kursiga.

„Et digivaluuta maailma pääseks rohkem inimesi, tuli tublisti vähendada barjääre, mis piirasid ligipääsu sellele turule. Krüptovaluuta kasutuselevõtuga Revoluti platvormil loome kõikidele oma klientidele võimaluse hakata seda kasutama lihtsal, kiirel ja turvalisel viisil,” ütleb Revoluti peainsener ja projektijuht Lewis Tuff.

Et krüptovaluutade kasutus oleks mugavam, pakub Revolut esmakordselt maailmas võimalust kasutada vahetamiseks ükskõik millist 25-st fiat-valuutast. Näiteks kui inimene soovib krüptovaluutat osta Poola zlottide või Šveitsi frankide eest, väldib ta sel moel valuutavahetustasusid, sest ta ei pea raha kõigepealt USA dollariteks või eurodeks vahetama.

Revolut pakub krüptovaluuta vahetust konkurentsivõimelise vahetusmarginaaliga. Kui valuutavahetuspunktides ja maaklerite juures võetakse vahetamise eest alles hiljem avaldatavaid tasusid, mille kogusumma võib ulatuda 5–9% vahetussummast, siis Revolutiga garanteeritakse kliendile vahetamise eest 1,5% vahendustasu ja mingeid täiendavaid peidetud tasusid ei lisandu. Ostu- ja müügikurssidest võetakse keskmine kurss, mida kasutatakse teise valuutasse summa ümberarvutamisel.

Revolut alustas tegevust 2015. a juulis, mil esitles maailmale ambitsioonikat eesmärki reformida pangandussektorit. Revoluti kliendid võivad mobiilirakenduse abil mõne minutiga avada arvelduskonto, kulutada lisamaksuta raha 130-s valuutas üle kogu maailma, hoida ja käsutada rakenduses üheaegselt kuni 25 valuutat ning vahetada neid parima võimaliku – pankadevahelise – valuutakursiga.