Telia lõpetab koostöö perioodilise sisuteenuse pakkujatega

Telia otsustas lõpetada alates 1. märtsist koostöö erinevate perioodilise sisuteenuse pakkujatega - need on teenused, mida saab tellida perioodilise tasuga (kuu- või nädalatasu) lühinumbrite vahendusel. Üsna tihti on kasutajatel olnud nendega probleeme teenuse lõpetamisel.

Muudatuse tulemusel ei saa Telia kliendid, kes kasutavad lisateenust „Perioodiline sisuteenus“ lühinumbrite 15151, 15181 ja 18977 vahendusel, alates 1. märtsist 2021 neid teenuseid kasutada ega teenuste eest tasuda Telia mobiiliteenuste arvega.

Perioodiline sisuteenus on pideva nädala- või kuutasuga teenus, mis perioodiliselt (näiteks kord nädalas) pakub liitunud klientidele erinevat mobiilisisu nagu helinad, taustapildid, horoskoobid jne. Täpsemalt saab teenuse kohta lugeda siit.

„Otsustasime perioodilise sisuteenuse vahendamise lõpetada eeskätt oma klientide tagasisidest lähtuvalt. Ikka ja jälle on ette tulnud olukordi, kus kliendid on saanud seoses perioodilise sisuteenusega halva kogemuse osaliseks, olgu selleks siis teenuse aktiveerimise, lõpetamise või arveldamisega seotud mured. Samuti näeme, et klientide nõudlus on seda tüüpi teenuse vastu vähenemas. Kõike eelnevat arvesse võttes pidasime õigeks teenuse vahendamise oma kanalites lõpetada ning loodame, et see on paljudele klientidele pigem positiivne uudis,“ ütles Telia Eesti erakliendiüksuse juht Kristjan Viilmann.

Viilmanni sõnul saavad Telia kliendid, kes soovivad siiski perioodilist sisuteenust edasi tarbida, teha seda konkreetsete teenusepakkujate ametlike kanalite vahendusel. „Samuti leiab rakenduste poodidest hulgaliselt nii tasuta kui tasulisi äppe, mis sarnaseid võimalusi pakuvad,“ lisas Viilmann.