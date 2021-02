ESA BIC Estonia äriinkubaator lennutab kosmosesse tehnika ja inimese

Astronaudiks ehk Eesti kontekstis estonaudiks saamiseks tuleb juba varakult seda oma sihid, teha karjääri ja oskuste kujundamisel õigeid valikuid ning käia edukalt läbi pikk kandideerimisprotsess. Samas ei ole see ainus võimalus, kuidas kosmosesse minna ja end kosmose ajalukku kirjutada. Eelmisel aastal lendas Vega missiooniga orbiidile Golbriak Space’i optiline terminal ja juba peatselt läheb NASA Artemis kosmoseprogrammi raames kuule Crystalspace’i vastupidav kaamera.

Alates 2013. aastal orbiidile jõudnud ESTCube-1 satelliidist on eestlaste tehnoloogiad Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaatori (ESA BIC Estonia) toel kosmosesse jõudnud veel mitmel korral. Golbriak Space optilise satelliitside telekommunikatsiooni tehnoloogia muudab satelliidid ühtseks võrgustikuks, mille kaudu on võimalik edastada informatsiooni ülisuurel kiirusel ehk tekib internet of satellites. ESTCube-1-st välja kasvanud Crystalspace’i väike ja kosmose ohte taluv kaamera on olulise tähtsusega, et NASA Artemis missiooni liikmed Maal saaksid juhtida robotkätt, mis kogub proove Kuu pinnal.

ESA BIC Estoniaga liitus tiim, et leida kaamerale ka maapealseid kasutusvõimalusi, mida Euroopa Kosmoseagentuur ning Tartu linn toetas 50 000 euroga. Crystalspace’i kaamera on edukalt läbinud testid, et tulevikus hakata pakkuma teadlastele võimalust vaakumkambris teaduskatseid paremini jälgida. Senini ei olnud see võimalik, kuna olemasolevad tehnoloogiad ei pidanud vastu kambris esinevatele keskkonna mõjudele nagu suur temperatuuride vahemik.

Crystalspace´i kaasasutaja ja tehnoloogiajuhi Jaan Viru sõnul on osalemine ESA BIC Estonia äriinkubaatoris aidanud ettevõtte viia maailma kosmosetööstuse orbiidile. “Crystalspace’i kaamerad on loodud pidama vastu karmides tingimustes. See oli ka üks põhjuseid, miks meid valiti nüüd osalema ajaloolises NASA juhitud Artemise missioonis. Meie kaamerad on esimene Eestis arendatud ja toodetud asi, mis lendab Kuule. See on väga suur samm Eesti kosmosetehnoloogia arengus, mis näitab, et Eesti on jõudnud tõsiseltvõetavate kosmoseriikide hulka.”

“Eesti teadlased ja ettevõtted on teinud Euroopa Kosmoseagentuuriga koostööd üle kümne aasta ja näidanud üles suurepärast võimekust töötada välja kosmosetehnoloogiatega seotud uudseid rakendusi ja teenuseid” tõi välja ESA BIC Estonia juht ja Tartu Teaduspargi juhatuse liige Andrus Kurvits. Tartu abilinnapea Raimond Tamm täpsustas „Tartus on väga head võimalused kosmosetehnoloogiate arendamiseks ja turule toomiseks, sest Tartu Ülikool ja Tartu Observatoorium on kujundanud Tartust kosmoseteaduse ja –tehnoloogiate arendamise keskuse ning ESA BIC Estonia äriinkubaator võimaldab uudsetel lahendustel äriks kasvada. Seda suurt potentsiaali silmas pidades kaasrahastab Tartu linn äriinkubaatorit, mis toetab erinevate kosmosetehnoloogial põhinevate ettevõtmiste edulooks kujunemist.“

Tehnopol Startup Inkubaatori juhi Kadri Tammai sõnul on estonaudi saatmine kosmosesse mõistagi ambitsioonikas ja õige eesmärk, kuid tegelikult oleme kõik kasvõi satelliidiandmeid kasutavate äppide kaudu kosmosega igapäevaselt seotud. “Väga palju on selliseid tehnoloogiaid, mida algselt arendati küll kosmose jaoks, aga nüüd on need meie elu lahutamatud osad. Ootame kandideerima kõiki neid ettevõtteid, kes selliste tehnoloogiate abil inimeste elu mugavamaks soovivad teha,” lisas Tammai.

Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaatoris on jäänud täita veel 4 kohta. 50 000 euro suurusele arendustoetusele oodatakse kandideerima nii kosmosetehnoloogiad ja -andmeid kasutavaid kui uudseid kosmosetehnoloogiaid arendavaid ettevõtteid, teadlaste meeskondi. Maailma suurima inkubaatorite võrgustikuga on võimalik liituda veel kuni 18. märtsini. Esita avaldus siin: www.esabic.ee.