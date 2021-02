TEST: Podcast või koosolek - Trusti stuudiomikrofoniga ajab asja ära

Arvutil on sisseehitatud mikrofon, sinu mänguriklappidel ilmselt ka - kas ja miks üldse on vaja eraldi suurt, kolmjalal stuudiomikrofoni? Proovime, kas sel on mõtet.

Trust GXT 232 Mantis saabub komplektina, millesse kuulub mikrofon, kolmjalg, mikrofonikaitse ja USB kaabel. 1,5-meetrine juhe on siiski jäädavalt mikrofoni külge kinnitatud.

Karbist välja võttes tuleb teha ka väike DIY ehk tee-ise: jalg mikrofoni külge panna (mikrofon on löökide pealejäämiseks spetsiaalses kummirõngastega pehmendatud pesas, rippudes jala küljes elastselt) ning samuti tuleb ka mikrofoni kaitsemembraan, mis kõhhe, põhhe ja tõhhe pehmendab, käsitsi kokku panna paarist tükist ja külge kruvida kahe kruviga.

"Stuudiomikrofon" on see USB mikker mõnes mõttes siiski tinglikult, sest maksab ligi 30 eurot ja on oma hinna kohta selgelt säästumikrofon. Korpus on ka sellele vastavalt üleni plastikust, mikrofon ise ka, aga mikrofonivõre siiski metallist. Mingeid erilisi stuudio-otsikuid ei maksa loota, isegi 3,5 mm pulkpistikut mitte - see on PC-de külge käiv USB mikrofon. See on mõnes mõttes pluss, ühilduvuse mõttes miinus.

Usaldust kvaliteedi osas lisab USB ühendus, sest see tähendab, et mikrofonis enda tehakse esimene vajalik signaalitöötlus ning lootma ei pea arvuti enda mikrofonisisendi kvaliteedile. See on tavaliselt USB-liidese plussiks, et kvaliteet jääb alati samaks, ükskõik mis arvutiga seda kasutad.

USB-pessa ühendades mingit draiverit otsida pole vaja, mikrofon tuntakse kohe ära ja lisatakse mikrofonide hulka. Nüüd saab seda kasutada kõigi programmidega, mis arvuti mikrofoni vajavad - video striimimise tarkvarad, salvestustarkvarad, video- ja konvrenetsikõnede rakendused. Nii Teams, Skype, Zoom, VLC, Audacity, Messenger kui kõik teised eraldi programmid ja veebirakendused saavad mikrofoni kasutada.

Kondensaatormikrofon võtab üsna ühtlaselt peale helid nii lähedalt kui kaugelt, seega sobib see vajadusel ka mitmekesi kasutades koosolekumikrofoniks, aga kui tahad teha oma Podcasti või saadet taustahelideta, siis see seade ilmselt nii hea pole. Kaugemad helid kostavad kergelt sisse.

Mikrofoni karakteristikutes ongi öeldud "Omnidirectional" - põhimõtteliselt peaks igast suunast heli sama hästi peale jääma. Seega ei pea seda suunama otsaga enda poole, vaid võid lauale püsti panna, mis ongi parem - kui kutsud stuudiosse külalise, siis pane oma Podcasti salvestamiseks mikker keset lauda püsti ja mõlemate kõne jääb sama korralikult peale. Lähedalt siiski on veidi kehvem kostvus küljelt rääkides ja loogiline ka - mikrofoni võre on siiski kahel poolel ja nende vahele küljele jääb plastmassist korpus, seega pole salvestamine täiesti ühtlane lausa 360 kraadi ulatuses. Kaugemal see suunaerinevus juba pehmeneb ja kaob.

Kui aga kasutada mikrofoni püstiasendis, siis pop-filter muutub kasutuks, sest küljele seda kinnitada ei saa. Muidugi on võimalus painutada kaasasolevat filtri traati vastavalt, aga siis pole enam kaubanduslik välimus see, mis karbist välja võttes oli.

Kuula selle mikrofoniga salvestatud prooviklippi siit:

Audio file



Kellele ja milleks see mikrofon? Vastus pole väga keeruline - see on algajale heaks stardiks oma videote ja podcastidega alustamisel, kui pole aega ja raha kohe kallima tehnika juurde minna. Samuti on see piisavalt hea mikrofon oma kodukontorist videokoosolekute ja kõnede tegemiseks - ikka parem, kui arvuti enda sisseehitatud või sama kallite kõrvaklappide mikrofon. Samuti pole mingit probleemi nende klappidega arvutimänge mängida, kuid selleks pead olema omaette vaikses ruumis. Kui kostab taustahelisid, siis see võib kaasmängijaid segada. Eks sama kehtib ka töökoosolekute kohta - kui lapsed teises toas lärmavad, siis pole sellest mikrofonist abi taustahelide summutamisel.

PLUSSID

+ hea hind

+ parem, kui paljud sama hinnaklassi kõrvaklappide ja arvutite sisseehitatud mikrofonid

+ Kolmjalg, pop-filter ja lööke summutav kinnitus kaasas

MIINUSED

- pole küll otseselt miinus, aga oma hinna kohta on kvaliteet paras (kvaliteetsemate striimide ja saadete jaoks oleks hea ikkagi mõni profim mikrofon ilmselt)

- Püstipidi asendis ei saa pop-filtrit rääkimise ette panna

- võtab liigagi hästi peale ka taustamüra

TEHNILISED ANDMED

Kondensaatormikrofon Trust GXT 232

Hind: ca 25 eurot

Tüüp: kondensaatormikrofon

Sagedusvahemik: 50 Hz kuni 16 kHz

Suundkarakteristik: omnidirectional ehk igas suunas (teoreetiliselt) võrdne tundlikkus

Ühendus arvutiga: USB (kaabel 1,5 meetrit, lahti ei käi)

Kaasas: kolmjalg, pop-filter

Kinnitus: elastne, lööke summutav

Ühilduvus: Windows 7, 8, 10