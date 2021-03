Skeleton Technologies ja Tallinna Tehnikaülikool hakkavad koos arendama Eestit energia salvestamise tehnoloogiate kompetentsi- ja arenduskeskuseks

Skeleton Technologies ja Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) allkirjastasid eile koostöölepingu, millega soovitakse kujundada Eestist energiasalvestuse tehnoloogiate valdkonna kompetentsi- ja arenduskeskus.

TalTech ja maailma juhtiv superkondensaatorite tootja Skeleton teevad sõlmitud lepingu alusel koostööd energiasalvestustehnoloogiate uurimisel, sealhulgas Skeletoni järgmise põlvkonna superpatarei arendamisel, mida on võimalik laadida 15 sekundiga sadu tuhandeid kordi, aidates kaasa elektri- ja vesiniksõidukite laiemale kasutuselevõtule üle kogu maailma.

Samuti on Skeletonil koostöös tehnikaülikooli teadlastega plaanis leida parimaid rakendusi masinõppe ja tootmise automatiseerimisele kõrgtehnoloogiliste energiasalvestite loomiseks. Koostöö aitab kaasa tugeva energia salvestuse tehnoloogia kompetentsi tekkele Eestis ja näeb ette võimalusi selle alaste teadusuurinute tegemiseks nii Eestis kui laiemalt Euroopas.

"Tundsime vajadust ühendada akadeemilist ja ärilist mõtlemist mitte üksnes selleks, et Skeleton leiaks ülikoolidest andekaid talente, vaid ka innovatsiooni toetamiseks ja kiirendamiseks. Kiiresti kasvavates ettevõtetes muutuvad tehnoloogia arendustsüklid lühemaks – seda nii Skeletonis kui ka näiteks autotööstuses. Laiapõhjalisem koostöö teadusasutuste ja ettevõtete vahel võimaldab innovatsiooni kiiremini turule tuua," ütles Skeletoni tegevjuht ja asutaja Taavi Madiberk.

Koostöö aitab vähendada lõhet alusuuringute ja rakendusuuringute vahel, võimaldades teadlastel oma teadustööd lähendada turu ja tööstuse vajadustele. Superkondensaatorite turuliider Skeleton jagab oma kogemusi ülikooli teadlaste ja üliõpilastega.

„TalTechi ja Skeletoni koostöö eesmärk anda tugev tõuge, et Eestis kujuneks välja energiasalvestuse uurimis- ja arendustegevuse kompetentsikeskus. Tehnoloogiamahukates sektorites edu saavutamiseks tuleb luua innovatsiooni ökosüsteeme, kus ettevõtted, teadlased ja riigiasutused teevad koostööd. Oleme kindlad, et see koostöö toob Eesti majandusele ja rohetehnoloogia sektorile kasu,” ütles Skeletoni tegevjuht ja asutaja Taavi Madiberk.

Tehnikaülikooli rektor Tiit Land rõhutas erasektori ning akadeemia koostöö tähtsust: „Algav koostöö viib teadus- ja arenduskoostöö Skeletoniga uuele tasemele ning annab sellele uue mõõtme, kuna hakkame pakkuma inseneridele partneri tehases ja teadus- ning arenduskeskuses spetsiaalseid õppeprogramme.”

Täna sõlmitud leping on jätk varasemale ja väga produktiivsele koostööle, millest on võrsunud patenditaotlus, et kaitsta uudset meetodit üliõhukese painduva struktuuriga superkondentsaatori elektrokeemilise süsteemi valmistamiseks.

“Meie laboril on juba viieaastane aktiivne koostöö Skeletoniga. Oleme Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) toel lõpetanud painduva elektrokedratud superkondensaatori arendamise projekti ning käivitame ESA üldise toetava tehnoloogia programmi raames elektrokedratud separaatori arendust. Kogu uurimistöö on suunatud kosmosetööstusele pakkumaks Skeletonle vastupidavamaid ja efektiivsemaid energiasalvestuse tooteid,“ sõnas TalTechi polümeeride tehnoloogia professor Andres Krumme. „Käesoleval aastal peaks doktorikraadi kaitsma ka Skeleton Technologies tööstusdoktorant, kes on oma töö sooritanud meie laboris.“

Skeleton on varasemalt toetanud ka Eesti tudengivormeli meeskonda ning jaganud stipendiume TalTechi bakalaureuse- ja magistri taseme üliõpilastele. Üle poole Skeletoni Tallinna kontori töötajatest on tehnikaülikooli vilistlased või üliõpilased.