Piirangud mõjuvad: inimeste liikumisaktiivsus kahanes nädalaga märgatavalt

Telia värske liikuvusandmete analüüs näitab, et eelmise nädala neljapäeval kehtima hakanud nn lukustusperiood on märgatavalt vähendanud inimeste liikumisaktiivsust nii suuremate linnade suunal kui Eestis tervikuna.

Telia võrdles inimeste liikumisaktiivsust märtsi teisel (8.-14.03) ja esimesel nädalal (1.-7.03) ning kuigi üle-eestiline lukustusperiood hakkas kehtima läinud nädala teises pooles (11.03), on kehtestatud piirangutel inimeste liikumisele juba märgatav mõju.

Telia Eesti ärikliendiüksuse juhi Holger Haljandi sõnul on kõige enam kahanenud inimeste liikumine suuremate linnade suunal.

Liikumisaktiivsus muutus, terve Eesti, märtsi II nädal.

„Tallinna, Tartu, Pärnu ja Narva külastatavus kukkus eelmisel nädalal päris palju ning on näha, et linnadega piirnevatest valdadest sõideti linnadesse tunduvalt vähem. See lubab järeldada, et koolide sulgemisel ja teistel valitsuse poolt kehtestatud piirangutel oli inimeste liikumisaktiivsusele kohene mõju,“ märkis Haljand.

Eelmisel nädalal (8.-14.03) vähenes inimeste liikumine Narva ja Pärnus suunal 13% ning Tartut külastati 15% vähem kui nädal varem. Suurematest linnadest kahanes liikumine kõige rohkem aga Tallinna suunal, kuhu sõideti 18% vähem kui märtsi esimesel nädalal.

Reisid Tallinna suunal, märtsi II nädal. Reisid Tartu suunal, märtsi II nädal.

Kui võrrelda kõigi maakondade vahelist liikumist, siis Eestis tervikuna vähenes märtsi teisel nädalal liikumisaktiivsus 8%. Nii kahanes teistest maakondadest näiteks Harjumaale liikumine 11%, Tartumaa suunas liiguti aga 9% vähem.

Liikumisaktiivsuse muutus Harjumaa suunal, märtsi II nädal.

Holger Haljand lisas, et kuna valitsuse kehtestatud piirangud hakkasid kehtima 11. märtsist, ei anna eelmise nädala kohta tehtud analüüs veel ilmselt täielikku pilti piirangute mõjust.

Tulenevalt olukorrast avaldab Telia aprilli keskpaigani igal nädalal värskeid liikuvusanalüüse, et aidata jagada infot piirangute mõjust ühiskonnale.

Telia liikuvusanalüüsi koostamisel on kasutatud Telia Crowd Insights platvormi, mis võimaldab analüüsida mobiilivõrgu anonüümsete koondandmete põhjal üldisi grupeeritud liikumismustreid, samuti üldiste liikumisharjumuste muutust. Ühegi konkreetse inimese asukoht ega liikumismustrid pole seejuures nähtavad ega ka tuvastatavad, kuna kasutatud on üksnes anonüümitud ja grupeeritud koondandmeid ning tagatud on lahenduse vastavus isikuandmete kaitset käsitlevates seadustes toodud nõuetele. Telia Crowd Insights platvorm on kasutusel ka kõikides Skandinaaviamaades (Soomes, Rootsis, Norras, Taanis), kus Telia Company tegutseb.