Xbox Game Drive - mänguruumi laiendaja, laadimisaja pikendaja

Xboxis on 1 TB massmälu (kiire SSD), kuid ligi 800 GB sellest on vaba mängude jaoks. Ülejäänut läheb Xboxil endal vaja, näiteks Quick Resume ehk kiire mängude jätkamise jaoks ning muudeks süsteemiasjadeks. Kuna üks mäng võib olla isegi kuni 80 GB suurune, siis ei mahugi neid 800 GB mahuga kettale kuigi palju, ainult umbes kümme. Mis siis saab, kui tahad mängida näiteks 50+ erinevat mängu? Siis ei aitagi muud, kui mälulaiendus.

Game Drive for Xbox on Seagate´i spetsiaalselt Xboxile orienteeritud mitte väga elegantne mälulaiendus. See on nimelt tavaline 2,5 GB väline kõvaketas, mis käib USB 2 või USB 3 pessa. Ainult et ketta kiirus ja töö on optimeeritud Xboxi jaoks (kiire lugemine). Tavaliselt väliselt kõvakettalt laeb mäng tunduvalt aeglasemalt, Seagate on seda ketast spetsiaalselt tuuninud nii, et mängu allalugemine käiks ruttu.

Kuid miks see lahendus siis väga elegantne pole? Põhjus on lihtne. See on ikkagi väline kõvaketas, käib USB-sse ja ehkki heleroheline värv läheb hästi kokku Xbox Series X-i ülemiste õhutusaukude värviga, ripub ketas niisama mängukonsooli kõrval laual.

2 TB mahuga Game Drive for Xbox tuleb üsna nappide juhenditega. Paber, millel kirjas "juhend", õpetab vaid ketast Xboxi USB pessa pistma. Mis seal ikka - pistamegi. Midagi kohe juhtuma ei hakka, Exernal Drive´i ära ei tunta. Teisel katsel eesküljel olevasse USB pessa pistes aga antakse kohe ekraanil valik, kas kasutada seda ketast edaspidi piltide ja meedia jaoks (tavalise kõvakettana, kuhu mänge installida ei saa) või mängude ja äppide jaoks (siis kaovad kõik kettal olnud andmed, mis pole olnud Xboxi jaoks sinna salvestatud). Formaatimine käib üsna mõne sekundiga ja selle lõpus saad määrata, et kõik oma mängud paigaldadki just vaikimisi lisakettale.

Ketas peab olema formaaditud Xboxi jaoks ja siis saab seda kasutada ka mängude jaoks. Suvaliselt väliselt kõvakettalt oskab Xbox muidugi ka pea alati leida muusikat, pilte ja videoid, kuid suvalistele välistele kõvaketastele ei saa mänge salvestada.

Ühendus USB 3.2 Gen1 peaks tagama hea kiiruse ja ühtlasi tuleb sama kaabli kaudu ka toide. Võidki kõik oma mängud sellele välisele kettale panna ja kui sõbral on ka Xbox, siis oma mänge saab niimoodi taskus kaasas kanda ja tema riistvaral oma seadetega jooksutada.

Kui Fortnite installima hakkab, selgub siiski, et mäng tahaks ise ikkagi sisemisele SSD kettale, mitte välisele. Võib-olla pirtsutab niisama? Siiski saab valida "Install Anyway" ja lähebki vaikimisi välisele kettale. Sama on ka teiste mängudega. Kui midagi on sisemisel SSD-l, siis selle saab Storage menüüst liigutada samuti välisele kettale.

Game Drive sobib kõigile Xboxidele: Xbox One, Xbox One S, isegi Xbox 360. See viimane kasutab aeglasemat USB 2.0 ühendust. USB 3.2 Gen 1 kiirus on aga piisav enamuse Xboxi mängude mõistliku ajaga laadimise jaoks.

Mis vahe on aga sisemisel SSD-l ja välisel põlvkonnal eelmise põlvkonna konsooliga võrreldes, seda tõestab allolev video. Xbox One kasutas kõvaketast, Xbox Series X aga tarvitab kiiret SSD-d, mis on suurusjärk parema lugemiskiirusega. Näitena demonstreeris Microsoft ühe mängu avanemist uues Xbox Series X-is ja eelmises Xbox One X-is:



State of Decay 2 laeb Xbox One X peal alla 10 sekundiga, vanemal konsoolil aga 50 sekundit. Kuidas on lood aga mängu avanemisega Xbox Series X sisemiselt SSD-lt ja väliselt Seagate´i Game Drive´ilt? Proovime järgi.

Midagi üllatavat siin pole, tõesti võivad mängud laadida väliselt kettalt mõnikord peaaegu poole kauem. Kuid samas kaalub selle üles võimalus mänge ikkagi no ligi 15 sekundi asemel juba 30 sekundi pärast mängima hakata, selle asemel et pidevalt SSD-d tühjendada uute mängude jaoks ja mõnda vana mängu tagasi installides tund aega oodata, kuni see üle neti jälle alla laeb. Seega kasu on olemas just neil, kes tahavad palju erinevaid mänge mängida. Nende jaoks on väline Game Drive lausa asendamatu.

Lisaks 2 TB mahule on olemas veel ka 4 TB ketas. Ja lisaks välisele SSD-le on tegelikult olemas ka 1 TB Storage Expansion Card, aga see on kallis - ligi pool Xboxi enda hinnast. Samas ühendub see tagaküljel oleva pistikupesa kaudu samale siinile, kui sisemine SSD ja ongi ka täpselt sama kiire. Kui nii palju ei raatsi kulutada (paarsada eurot), siis Game Drive on sellest ikkagi kordades odavam variant. Mõned (kümned) sekundid rohkem mängu laadimist oodata tasub siiski juba ära.

Aga nagu lubatud, mõned mängude käivitamise võrdlevad ajad.

Minecraft: sisemiselt SSD-lt 21 s, väliselt Game Drive HDD-lt 28 s

Rocket League: sisemiselt SSD-lt 17 s, väliselt Game Drive HDD-lt 33 s

Forza Horizon 4: sisemiselt SSD-lt 43 s, väliselt Game Drive HDD-lt ei käivitunud

Seega tõesti väliselt kettalt käivituvad aeglasemalt, kuid vahe pole suur alati. Küll aga jäi mõistatuseks, miks rallimäng Forza Horizon 4 välisele kettale kolides enam üldse ei käivitunud.

Game Drive´i andis testida ELKO.

TEHNILISED ANDMED

Seagate Game Drive for Xbox (STEA2000403)

Hind: ca 80 eurot

Maht: 2 TB

Tehnoloogia: HDD

Ühendus: USB 2.0 või USB 3.0

Andmeedastus: 5000 Mbit/s

Ühilduvus: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Xbox

Kaal: 170 g