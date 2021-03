Puhas juhtmevaba heli - Saramonic Blink 500pro test

Hea video puhul on enamasti ilusast pildist tähtsam heli, mida märksa lihtsam salvestada, kui ei ole juhtmetega seotud kaamera külge. Saramonic Blink 500 Pro B2 vabastab nii juhtmetest kui võimaldab salvestada heli, mis video tarbija kõrvu veritsema ei pane.

Kui pilt on halb, saab pilgu ära pöörata ja sisu kuulata, nagu raadiot. Kui heli on halb, paneb vaataja video kinni ning sina oled kulutanud oma aega, raha ja energiat millegi tootmiseks, mida keegi tarbida ei suuda.



Videograaf Kaspar Pokk soovis oma tehnikaparki täiendada just lihtsasti kasutatava, kompaktse raadiomikrofonidega täiendada ning Saramonicu Blink 500 pro paistis olevat igati sobilik. Blink 500pro kompaktsus ja võimalus kasutada saatjat kahel moel - seadme sisseehitatud mikrofoniga või juhtmega reväärimikrofoniga. Heli kvaliteedi osas on aru saada, et madal- ja kesksagedus on võrreldes Sennheiseriga rohkem rõhku pandud. Heli tundub naturaalsem ja puhtam ning mürasummutus töötas oodatust paremini.



Tehase poolt lubatud sajameetrine distants on üsna reaalne ja otsenähtavusega võib selle vahemaa isegi pikemaks venitada. Kui vahepeal hakkavad takistused tulema, on katkestused kerged tekkima. Testides puude vahel on 50 meetri pealt seadmetel juba raskusi ühendust hoida. Kui nähtavus tekkis, taastus ka side silmapilkselt.



Eelmise generatsiooniga on Blink 500 puhul suurim puudujääk, et heli, olgugi et kahest saatjast salvestati läbisegi, sai üheks. Blink 500pro salvestab kahe saatja heli vastavalt kasutaja soovile kas üheks või jagab selle stereokanalites paremale ja vasakule, mis võimaldab näiteks intervjuu puhul eristada intervjueerija ja invervjueeritava heli.

Pro versiooni kasuks räägib ka uuendatud kandekarp, mis toimib lisaks seadmete laadijana.

Saadaval on ka komplekt, kus vastuvõtja on USB-C või Lightning ühendusega neile, kes kasutavad video salvestamiseks mobiiltelefoni.



Saadaval ka valgena, kuigi kaasas olevad reväärimikrofonid on musta värvi ning ainus, kelle valgeid rinnamikreid Eestis tundub saada olevat, on Rode.

Kokkuvõttes on Saramonic on oma mugavuse ja kvaliteedi kohta väga mõistlik investeering. Oluliselt mugavam on salvestada kasvõi dialooge või intervjuusid. Blink 500pro on oma suurust (õigemini väiksust), kvaliteeti ja hinda arvestades suurepärane abivahend videograafile, juutuberile või isegi esinejale, kes sunnitud oma ettekandeid üle veebi tegema.

Kui soovid toote kohta rohkem teada, näiteks seda, kust seda soetada, kirjuta marko@mustpost.ee.