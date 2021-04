5 veidrat asja, mida saad e-poes surfates Aliexpressist tellida

Tunnista üles - kindlasti oled sa kodukontoris igavledes e-poodides surfanud ja endale veidraid asju kokku ostnud, mida muidu päris poest kunagi kaasa ei võtaks. Mõned asjad on nii veidrad, et need tellitakse põnevusest - huvitav, mis imeasi lõpuks siis kohale saabub?

Siin on viis veidravõitu asja, mida Aliexpressist tellida saab, võib-olla oledki juba mõne lõksu langenud.

Kõik pole siiski täiesti kasutud vidinad, mõni on lihtsalt ootamatu vidin, aga võib mõne haruldase elujuhtumi korral kasulikuks osutuda, kasvõi näiteks see esimene.

Geiger-Mölleri loendur ehk dosimeeter

Päästeametnikel on sellised seadmed olemas, aga tavainimesel polegi niisama lihtne Geiger-Mölleri loendurit hankida. Kiire otsing Eesti e-poodidest ühtki pakkumist ei leidnud, küll aga oli mõnedes osta-müü kuulutusteportaalides vanu kasutatud mõõteriistu müügil.

Aliexpress pakub mänguasja välimusega Geiger-Mülleri loendurit 83 euroga, transport on tasuta. Kohale saabub 15-25 päevaga. radioaktiivsuse taseme muutumise kohta liigub värvilisel ekraanil ka graafik, nii saad teada, millal keskkond ohtlikumaks muutub. Seade mõõdab radioaktiivset kiirgust mikrosiivertit tunnis. Looduses on näiteks reisilennukis 12-15 km kõrgusel kiirgustase 10 μSv/h (mikrosiivertit tunnis), merepinnal aga 0,03 μSv/h. Ohtlik on korraga palju kiirgust saada, pikemaajaliselt kannatab inimene madalamal tasemel radioaktiivsust paremini, kui suuremaid doose lühiajaliselt.

Eraldi tuleb tellimisel küsida ingliskeelset juhendit, sest vaikimisi on kõik hiina keeles.

Kaasaskantav aurusaun

Milleks ehitada tünni-, leili- või suitsusauna, kui saad paarikümne euro eest tellida lihtsalt kokkupakitava aurusauna, milles istuda sees, pea väljas või pista sisse ainult jalad.

Steam Sauna maksab 21 eurot ja tuleb kohale kümne-eurose transpordikuluga 15-25 päevaga. Kuid see on ilma aurumasinata. Täiskomplekt on poole kallim ja saadaval näiteks siit.

Laserprojektsiooniga klaviatuur

See aastaid tagasi kontseptsioon-tootena tutvustatud virtuaalne klaviatuur on nüüd saanud uuenduse ja töötab suvalise nutitelefoni täisklaviatuurina, mis projitseeritakse telefoni ette lauale. Kas ka eesti tähed olemas on, pole teada. 25 eurot maksev laserprojektoriga klaviatuur saabub 15-25 päevaga ja transpordikulu on 1,34 eurot.

Raha napsav rahakassa

Kassiga rahakassa (11 eurot) sunnib säästma, sest niipea, kui mündi alusele paned, avaneb kasti kaas ja kassi käpp tõmbab raha plaadilt sisse.

Jalgade rippkiik

Kui kodutööst jalad väsinud, saad kinnitada laua alla jalgade rippkiige, millel puhata.

Kiik kinnitub lauaplaadi külge ning midagi puurima ega saagima ei pea. Rippkiik maksab 4,64 eurot ja transpordikulu on 7,24 eurot. Kohale jõuab nagu ikka 15-25 päevaga.

NB! Artikkel sisaldab sponsoreeritud linke, mis võivad teenida Arvutimaailmale komisjonitasu.