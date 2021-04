Koolivaheaja magnetid: Hiiumaa, Ida-Virumaa ja Eesti-Läti piiriala

Telia värske liikuvusanalüüs näitab, et koolivaheaja nädalal (19.-25. aprillil) kasvas inimeste liikumisaktiivsus märgatavalt Hiiumaa, Ida-Virumaa ning Eesti-Läti piiriala suunas.

Telia Eesti ärikliendiüksuse juhi Holger Haljandi sõnul langes aprillikuise koolivaheaja nädala (19.-25.04) jooksul inimeste liikumisaktiivsus varasema nädalaga võrreldes koguni 20%. Samal ajal kerkisid selgelt esile teatud piirkonnad, kuhu inimesed märgatavalt aktiivsemalt liikusid.

„Esmalt hakkab silma see, et Tallinna inimeste poolt külastati päris palju Ida-Virumaad, kus omakorda olid populaarsemad sihtkohad Vasknarva ja Alajõe piirkonnad ehk Peipsi järve põhjaranniku ala. Samuti sai varasema nädalaga võrreldes päris palju külastusi juurde Hiiumaa. Lisaks kerkis esile see, et Tartu inimesed külastasid aktiivselt Valgat ning Võru kandi inimesed liikusid aktiivsemalt Orava ja Piusa piirkonda,“ ütles Haljand.

Eesti tervikuna oli koolivaheaja nädalal liikumine tavapärasest tagasihoidlikum ning eriti hakkas see silma suuremate linnade ja nendega piirnevate valdade vahel. Samuti oli näha, et linnades veedeti aega vähem kui nädal varem.

Telia liikuvusanalüüsi koostamisel on kasutatud Telia Crowd Insights platvormi, mis võimaldab analüüsida mobiilivõrgu anonüümsete koondandmete põhjal üldisi grupeeritud liikumismustreid, samuti üldiste liikumisharjumuste muutust. Ühegi konkreetse inimese asukoht ega liikumismustrid pole seejuures nähtavad ega ka tuvastatavad, kuna kasutatud on üksnes anonüümitud ja grupeeritud koondandmeid ning tagatud on lahenduse vastavus isikuandmete kaitset käsitlevates seadustes toodud nõuetele.

Telia Crowd Insights platvorm on kasutusel ka kõikides Skandinaaviamaades (Soomes, Rootsis, Norras, Taanis), kus Telia Company tegutseb.