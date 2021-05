Eesti idusektor on koroonakriisist jõudsalt taastumas

Eesti idufirmade ehk startup´ide andmebaasi kohaselt tegutses selle aasta 1. kvartali lõpu seisuga Eestis 1144 iduettevõtet ning uusi iduettevõtteid loodi samal ajal 21. Eesti iduettevõtete koondkäive oli 255 miljonit eurot ning iduettevõtted kaasasid kokku 194 miljonit eurot investeeringuid.

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul lõi koroonakriis valusalt nii traditsioonilisi ettevõtteid kui ka idusektorit, kuid tänaseks on Eesti idusektor taas kasvule pöördunud: "Iduettevõtete käive on võrreldes aastatagusega kasvanud veerandi võrra, mis näitab, et koroonakriisi tagasilöögid on üle elatud ning saame taas rääkida Eesti iduettevõtete jõudsast kasvust. Seda tõestab ka kaastatud investeeringute mahu oluline kasv, mis on investorite usalduse ja usu tõestuseks."

Kui 2020. aasta esimeses kvartalis kaasas investeeringuid 14 iduettevõtet ning tehingute kogumaht oli 10,7 miljonit eurot, siis selle aasta esimeses kvartalis kaasasid Eesti iduettevõtted kokku 194 miljonit eurot. Selle aasta esimeses kvartalis kaasas investoritelt raha 19 iduettevõtet ning keskmiseks tehingu suuruseks kujunes 10,2 miljonit eurot. Suurimad investeeringud on kaasanud Glia (64 miljonit eurot), Veriff (58 miljonit eurot) ja Bolt (20 miljonit eurot).

Iduettevõtete koondkäive oli selle aasta esimeses kvartalis 255 miljonit eurot, mis on 26% võrra enam kui 2020. aasta 1. kvartalis, kui sektori ettevõtete käive oli 202,5 miljonit eurot. Suurima käibe tegid Bolt (126 miljonit eurot), Adcash (9,9 miljonit eurot) ja Paxful (7,2 miljonit eurot).

Selle aasta esimese kvartali lõpu seisuga maksid Eesti iduettevõtted riigile 26,6 miljonit eurot tööjõumakse, mis on 3% enam võrreldes aasta varasemaga (2020. aasta 1. kvartalis tasusid iduettevõtted 25,9 miljonit eurot tööjõumakse). Suurimad tööjõumaksude maksjad olid Bolt (3,8 miljonit eurot), Wise (3,6 miljonit eurot), Paxful (1,5 miljonit eurot) ja Veriff (1,1 miljonit eurot).

Eesti iduettevõtetes töötas 2021. aasta esimese kvartali lõpu seisuga 6453 inimest. Võrreldes koroona-eelse ajaga vähenes idusektori töötajate arv 1% võrra, kuid sektori kiiret taastumist näitab see, et võrreldes möödunud aasta lõpu seisuga kasvatasid iduettevõtted selle aasta esimeses kvartalis töötajate arvu 6% võrra (2020. aasta 4. kvartali lõpu seisuga töötas iduettevõtetes 6072 inimest). Suurimad idusektori tööandjad on hetkel Wise (982 töötajat), Bolt (757 töötajat), Veriff (248 töötajat) ja Paxful (149 töötajat).

Maksu- ja Tolliameti andmetel tegutseb valdav enamus iduettevõtetest Harjumaal, kuhu on registreeritud 672 iduettevõtet, Tartumaal tegutseb 79 iduettevõtet ning kolmandal kohal on Pärnumaa 16 iduettevõttega. “Idusektori piirkondlik mitmekesisus on Startup Estonia programmi uue perioodi oluline eesmärk. Koostöös turuosalistega oleme kokku pannud töögrupi, mis hakkab tegutsema selleks, et elavdada ja toetada ettevõtlikkust ning iduettevõtete rajamist ka väljaspool Harjumaad ja Tartumaad,” ütles Peeterson.

Kõige rohkem Eesti iduettevõtteid tegutseb hetkel Startup Estonia andmetel äritarkvara ja teenuste alal, kokku 206 iduettevõtet. Finantstehnoloogiate tegevusalal tegutseb 151 iduettevõtet ning tarbijatele suunatud teenuste ja toodete arenduse alal 115 iduettevõtet.