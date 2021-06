Garmin tuli välja igapäevase nutikellaga sukeldujale

Garmin esitles oma seni väikseimat sukeldumisseadet, mis sobib kasutamiseks mitte ainult vee alla sukeldudes, vaid ka igapäevaselt. Nutikell Descent Mk2S pakub laia valikut sukeldumisrežiime ning juba populaarseks saanud erinevaid spordi- ja nutifunktsioone kuival maal. Seadme mitmekülgse funktsionaalsusega ja väiksema suurusega võib sellest saada moodne ja stiilne alternatiiv teistele turul pakutavatele sukeldumisseadmetele.

"Nutikell on loodud toetama aktiivset elustiili ja sukeldumiskirge," rääkis Garmini ülemaailmse müügi asepresident Dan Bartel, "Mk2S on asendamatu sukeldumisseade ja ühtlasi nutikell, mis võimaldab jälgida oma tegevusi kogu päeva jooksul.“

Vaatamata sellele, et seade pakub erinevaid sukeldumisfunktsioone, toetab see spordi- ja nutifunktsioonidega ka muid igapäevaseid tegevusi. Descent Mk2S sobib hästi naistele ja peenema randmega inimestele. Kellal on 1,2-tolline päikese käes hästi loetav safiir-ekraan, 43 mm paksune korpus ja QuickFit silikoonrihm, lisaks võimalus osta nahast, metallist ja nailonist rihmasid oma maitse järgi.

Sukeldumiseks sobiv

Descent Mk2S on varustatud kõigi sukeldumis-seadmele vajalike funktsioonidega. See toetab mitut sukeldumisrežiimi ühe või mitme gaasi kasutamise jaoks, mõõteseadet, kui hoitakse hinge kinni või kui kasutatakse suletud regeneratsiooniga hingamistsüklit (CCR), saadaval on ka veealuse jahipidamise režiim. Mk2S on varustatud kolmeteljelise kompassiga, mis märgib globaalset satelliitnavigatsiooni süsteemi kasutades ära sukeldumise alguskoha ja veest väljumise koha. Sukelduja näeb seadme ekraanil sügavust, sukeldumisaega, temperatuuri, dekompressioonivaba piiri (NDL), pinnale tõusmise aega (TTS), sukeldumise ja pinnale tõusmise kiirust, gaasisegu, hapniku osalist rõhku (PO2) ning lämmastiku (N2) neeldumist.

Kuni 200 salvestatud sukeldumist saab vaadata otse nutikellas või sellega ühilduvas rakenduses Garmin Dive. Tööriist Explore võimaldab aga näha teiste sukeldujate poolt hinnatud populaarseid sukeldumiskohti, lugeda arvustusi ja valmistuda kavandatud sukeldumisreisiks.

Keha heaolu jälgimine ja nutifunktsioonid

Sukeldumisvälisel ajal töötab Descent Mk2S GPS-spordikellana, millel on kogu päeva vältel toimiv terviseseire, spordirakendused ja palju muid lisafunktsioone. Descent Mk2S pakub ka Garmini nutikaid tervisefunktsioone naistele: menstruaaltsükli ja raseduse jälgimist, samuti hingamise jälgimist kogu päeva vältel ning uneseiret, mille abil määrata ja analüüsida une kvaliteeti.

Kui ühendada seade nutitelefoniga, saab kella kaudu vastu võtta kõnede ja sõnumite märguandeid ning kalendri meeldetuletusi, kasutada kontaktivabade maksete jaoks rakendust Garmin Pay, aga ka salvestada oma lemmikmuusikat. Tavarežiimis peab seadme Descent Mk2S aku vastu kuni 7 päeva ja sukeldumisrežiimis kuni 30 tundi.

Spordirakendused ja täiustatud mõõdikud

Descent Mk2S on varustatud eellaetud spordirakendustega jooksu, ujumise, jõutreeningu, suusatamise, golfi ja teiste spordialade jaoks. Samuti on kasutatav jälgimis- ja analüüsifunktsioon sellistele spordialadele ja tegevustele, nagu...

surfamine – surfiprofiili (Surf Activity) abil saab kasutaja ekraanil jälgida näiteks lainete arvu, surfamise aega, summaarset aega, maksimaalset kiirust ja pikimat lainesõitu;

mägirattasõit – uue funktsiooni Grit and Flow abil saavad jalgratturid jälgida oma sõitu, mõõtes mägirattasõidu tulemusi, mis kajastavad distantsi raskusastet ja seda, kui sujuv on ratturi kiirus sõites allamäge;

seinaronimine – seinaronimisprofiil võimaldab mägironijatel analüüsida oma sisetingimustes saavutatud tulemusi; Kogutakse järgmisi andmeid: ronimisradade arv, vertikaalse distantsi pikkus, ronimisaeg, iga raja raskusaste ja muud.

energia taastamise nõustaja – treeningute või muude tegevuste vahel on oluline anda kehale aega energiavarude taastamiseks. Sisseehitatud energia taastamise nõustaja soovitab pärast igat treeningut, kui kaua oleks vaja enne järgmist treeningut puhata;

igapäevaste treeningute soovitaja – seade töötab välja treeningjuhised, lähtudes teie kehalisest ettevalmistusest ning annab igapäevaseid soovitusi jooksmiseks ja rattasõiduks, arvestades teie praegust treeningkoormust ja seisundit.

Ühendades kella ühilduva satelliitnavigatsiooniseadmega Garmin inReach®, saavad kasutajad otse sukeldumiskellast Descent Mk2S kiiresti sõnumeid saata ning vajadusel aktiveerida ka interaktiivse hädaabikutsungi. Sukelduja saab seadet kaitsta, kasutades inReach Mini Dive’i raami (müüakse eraldi), et olla veest väljudes kindel selle edasise töö osas.

Seadme Descent Mk2S soovituslik jaemüügihind on 1099,99 eurot.

Vaata ka seadme tutvustusvideot: