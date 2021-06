VIDEO: Lihtne viis heli kvaliteedi parandamiseks - Juhtmevaba mikrofon Rode Wireless Go II

Kui su videol on pilt kehv, kuulad seda kui podcasti, kui heli on kehv, pole muud teha, kui kinni panna.

Selle jaoks, et su sõnum leviks, on vaja natukene vaeva näha - Sisu, mis huvitab kedagi, pilt kus on aru saada, mida filmiti ning normaalne heli, mis koosneb talutava akustikaga ruumist ning salvestusest endast.

Juhtmevaba lahendus on üks võimalusi heli kvaliteedi parandamiseks ka nutitelefoniga videot salvestades

Oleneb, milleks vaja ja millegaga plaanis filmida: telefoni või kaameraga.

Podcastide puhul tõenäoliselt pole juhtmevabal lahendusel mõtet, kuna on soodsamaid lahendusi.

Samuti on stuudiosalvestuste korral näiteks suundmikrofon mugavam, kuna ei pea midagi eraldi sisse lülitama või kaabeldama.

Rode Wireless Go II ei vaja telefoniga ühendamiseks eraldi üleminekut, kuna C->C kaabel töötab märkamatult.

Paraku ei ole kaasas laadimis-karpi (nagu konkurentidel), mis tähendab, et kõik kolm klotsi peab eraldi kaabli otsas laadima. Kaasas pole ka lipsumikreid, mis on sisuliselt tähendaks lisakulu ca 2x30€, kui sisene heli ei piisa või häirib rinna peal kole klots.. (Rode enda omad 64€ tk)

Üldiselt lipsukate heli on lokaalsem ning parem, kuigi Rode sisese mikri heli on üsna Ok.

Seadme kasutamine on väga lihtne nii telefoni kui kaameraga, mis on selle toote kõige suuremaks plussiks.

Heli-kvaliteet on piisavalt hea, et enamikes olukordades olla rahuldav.

Kõige soodsam lahendus see päris kindlasti ei ole. Hea saab ka mikrofoni juhtmega otse kaamerasse ühendades.

Kõige mugavam on suundmikrofon, mida ei peaks eraldi sisse lülitama või krae külge paigaldama vms, kuid suunakas on näiteks tundlikum ruumi akustikale.

Ehk siis ideaalset lahendust ei ole, kuid 2 inimese dialoogi sisse võtmiseks, nii et välist müra võimalikult vähe, on raadiokad parim valik. Kui telefoniga ei filmi kunagi, siis Võibolla kaaluks soodsamat Larki, millel lipsukas ka kaasas.

Vanast Wireless GO-st erinebki 2. versioon just stereosignaali poolest.

Tõenäoliselt proovime erinevaid lahendusi, kui võrdluse vastu huvi on inimestel.

Näiteks kuidas saada soodsalt ja kuidas teisiti.