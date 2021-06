Huawei tuli välja nelja uue tootega, mida ühendab uus operatsioonisüsteem Harmony OS 2

Tehnoloogiaettevõte Huawei avalikustas eile neli uut toodet, mille hulka kuuluvad nutikell, tahvelarvuti, kõrvaklapid ja kõrge eraldusvõimega ekraan. Kõik seadmed toimivad uue Harmony OS 2 operatsioonisüsteemiga, mis kiirendab seadmete omavahelist suhtlemist.

Uute toodetena tutvustas Huawei mitmeid järgmise põlvkonna nutiseadmeid, sealhulgas nutikellade sarja Huawei Watch 3 ja Huawei Watch 3 Pro, tahvelarvuteid Huawei MatePad Pro, juhtmevabasid kõrvaklappe Huawei FreeBuds 4 ning tipptasemel ekraanidega monitore MateView ja MateView GT.

Huawei Watch 3 seeria kellad: nutitelefoni võimsusega personaalsed assistendid

Huawei Watch 3 seeria uued nutikellad on saadaval nii Huawei Watch 3 Pro kui Huawei Watch 3 mudelitena. Viimase korpus on sarnaselt varasematele mudelitele valmistatud roostevabast terasest ja Huawei Watch 3 Pro titaanist. Nende materjalidega on tagatud vastupidavus. Kellade kumera klaasiga ekraan tekitab neile ilma raamita efekti.

Kellade eripäraks on tundlikkus vajutustugevuse suhtes. Samuti on kelladel vibratsiooni efekt, mis aitab kasutajal paremini erinevaid funktsioone aktiveerida. Tänu uuele operatsioonisüsteemile ühilduvad nutikellad telefoniga paremini ja võimaldavad otse randmelt mugavalt telefonikõnesid teha ja sõnumeid vahetada, pakkudes ka GPS-navigeerimise võimalust.

“Uued kellad pakuvad kindlasti põnevaid võimalusi spordihuvilistele, sest võimalik on valida ligi 100 erineva treeningu vahel ja näha erinevaid näitajaid oma liikumise ning tervise kohta. Lisaks kehatemperatuuri ja vere glükoosisisalduse mõõtmisele suudab kell tuvastada, kui inimene on teadvuseta, ning kutsuda talle abi,” tõi Huawei Eesti koolitusjuht Jekaterina Mishina välja.

Uute nutikellade eripäraks on kauakestev aku - nii näiteks saab Huawei Watch 3 Pro kella kasutada interaktiivsete rakendustega kuni 5 päeva ja tavarežiimil kuni 21 päeva ning Huawei Watch 3 puhul vastavalt 3 ja 14 päeva.

Huawei MatePad Pro: uued võimalused sülearvutit asendavas tahvlis

12,6-tollise OLED FullView ekraaniga uus Huawei MatePad Pro on praegu turul suurimat ehk 90-protsendilist ekraani ja korpuse suhet pakkuv tahvelarvuti. Harmony OS operatsioonisüsteemiga saab tahvelarvutit ühendada mugavalt nii telefoni kui sülearvutiga.

“Samuti toetab see Huawei mitme ekraani ühiskasutuse funktsiooni, mis on Huawei seadmete kasutajate jaoks juba tuttav ning pakub võimalust sekunditega dokumente ühest seadmest teise üle kanda või kasutada tahvelarvutit joonistuslauana,” selgitas Mishina.

Harmony OS: kõigi seadmete kasutus ühe kontrollpaneeli abil

Huawei enda arendatud Harmony OS operatsioonisüsteemiga on võimalik hallata erinevaid seadmeid ühe kontrollpaneeli kaudu, mis seob ja aktiveerib need kasutamiseks vastavalt kasutaja valikule.

“Nii näiteks saab nutitelefonis asuva kontrollpaneeli kaudu avada filmi hoopis teleriekraanilt. Samuti saab liita sellele kontrollpaneelis lohistamise teel peakomplekti ikooni ja valida heli kuulmiseks teleri kõlarite asemel kõrvaklapid,” tõi Mishina näiteid võimalustest ja lisas, et kontrollpaneel võimaldab ka rakendusi ühest seadmest teise tõsta. “Näiteks telefonis mängu mängides saab selle vaid mõne sõrmeliigutusega suurema ekraani kasutamiseks tahvelarvutisse teisaldada.”

Kodumasinate juhtimine uue operatsioonisüsteemi abil

Uue operatsioonisüsteemi interaktiivsele avaekraaniga on võimalik näha töös olevate rakenduste infot ilma neid eraldi avamata.

“Uues süsteemis kasutatav HiLinki funktsioon on muutunud nüüd Harmony OS Connectiks, et pakkuda rohkem ühildumise võimalusi mitte ainult Huawei toodete, vaid ka teiste nutikate seadmetega,” selgitas Huawei Eesti koolitusjuht Jekaterina Mishina. “Nii näiteks saab kaugelt muuta ahju seadeid või külmkapi temperatuuri.”

Lisaks seadmete juhtimisele on võimalik saada terviserakendusest kasulikke retsepte ja nõuandeid, mida kasutada nutikate koduseadmetega.

Rohkem privaatsust

Huawei jätkab ka uues operatsioonisüsteemis EMUI turvaelementide kasutamist. “Uue operatsioonisüsteemi peamiseks ülesandeks on tagada, et ainult õige inimene pääseb õiget seadet kasutades vajalike andmeteni. See peab olema tagatud nii iga seadmega iga kasutuskorra ajal, samuti igas muus andmete salvestamise, edastamise ja kasutamisega seotud etapis,” selgitas Mishina.

Lisaks jagab uus süsteem andmed kategooriatesse ja tagab neile vajaliku turvalisuse. Andmete pääsevad ligi vaid seadmed, mis vastavad rangetele turvanõuetele ja nõutud turvatasemele. Harmony OS rakendusi testitakse põhjalikult nii arenduse, avalikustamise kui ka kasutuselevõtu käigus.