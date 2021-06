Eesti inimesed vahetavad oma telefoni uue vastu naabritest harvemini

Eesti inimesed soovivad naabritest harvem oma mobiiltelefoni uue vastu välja vahetada, selgus Samsungi balti riikides tellitud uuringust. Kui järgmise aasta jooksul kavatseb endale uue telefoni muretseda 27% Eesti inimestest, siis Leedus on sellise sooviga inimesi 41% ja Lätis 33%.

Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma selgitas, et lisaks väiksemale soovile mobiil välja vahetada on Eesti inimesed ka selleks tehtava kulutuse osas ratsionaalsemad, sest pooled kavatsevad uue seadme ka kohe välja osta ning ei kavatse selleks laenu ega järelmaksu kasutada. Lätis ja Leedus tahab oma uue telefoni täissummas välja osta 41% vastanutest.

"Kuna järjest rohkem liigub inimeste elu mobiilidesse, siis tähendab see ka seda, et seade peab kõik vajadused rahuldama," lisas Aasma. "See on umbes sarnane protsess nagu on toimunud arvutitega – kui veel mõned aastad tagasi olid inimestel kodus lauaarvutid, siis nüüd on neid järjest vähem ja nende asemel on süle- ja tahvelarvutid. Mõni on selle astme juba täiesti vahele jätnud ja liikunud otse mõne võimekama nutitelefoni peale."

"Olen kindel, et just volditavad telefonid saavad olema see n-ö järgmine suur areng. Samas võtab see veel ikka natuke aega, sest inimesed peavad nendega uuesti tuttavaks saama. Uus volditav tehnoloogia on ju hoopis midagi muud, mis see kunagi aastaid tagasi oli,“ lausus Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht.

Samsungi tellimusel teostas maikuus uuringu ettevõte Starcom, küsitledes Baltikumis kokku 3000 inimest.