Huawei MateBook 14 tipptasemel graafika ja vastupidav aku: nii tööks kui meelelahutuseks

Tehnoloogiafännide poolt oodatud sülearvuti Huawei MateBook 14 on saavutanud maailmaturgudel tähelepanu erakordsete tehniliste näitajate poolest, mistõttu täidab kõik ootused nii tööarvuti kui meelelahutuskeskusena.

Nüüd ka Eestisse jõudnud MateBook 14 on raputanud sülearvutite turgu oma erakordse tehnilise võimekuse poolest, mille poolest teeb silmad ette nii mitmelegi kallimast hinnaklassist seadmele turul, kinnitab Huawei Eesti koolitusjuht Jekaterina Mishina.

“MateBook 14 erineb teistest turul olevatest sama klassi sülearvutitest selgelt oma graafiliste näitajate poolest ja on seetõttu ka paljude kasutajate poolt eelistatud,” selgitab Mishina. Tema sõnul on selle mudeli graafilise võimekuse taga 10. põlvkonna Intel® core™ i7-10510U protsessor NVIDIA® GeForce® MX250 eraldi graafikakaart, mis tagab selged värvid ja võimaldab samas ka mahukate disainifailidega tööd teha.

Tipptasemele viidud värvikirev ekraan

Mishina selgitab, et üha liikuvam eluviis ei sea kõrgeid nõudmisi ainult arvutiga seotud n-ö füüsilistele näitajatele, vaid ka nende sisule. Seega küsitakse tema sõnul üha rohkem visuaalidega töötamiseks ja disainiprojektideks sobilikke seadmeid, et need peaksid vastu ja töötaksid efektiivselt ka mahukate kujundusprogrammidega, mis vajavad 100-protsendilist sRGB värvigammat ning kõrge eraldusvõimega ekraani.

"Disainielementide valmistamine on tavakasutajale mõeldud erinevate kujundusplatvormide abil üha lihtsamaks ja mugavamaks muutunud ega kuulu täna enam vaid reklaamiagentuuride pädevusse. Seega uurivad tarbijad üha sagedamini, millisel seadmel oleks piisavalt hea graafikakaart, eredad värvid ning samas piisavalt võimsust,” selgitab ta.

Mishina lisab, et tipptasemel graafika on hinnatud ka arvutimängurite poolt, kes soovivad lauaarvuti asemel just laptopi kasutada. “MateBook 14 graafikakaart muudab filmide vaatamise, kiireks ja kindlaks. Lisaks ei ole selle ekraanil segavaid raame ning see tähendab, et ekraanile mahub visuaalselt rohkem silmaga haaratavat sisu,” kirjeldab Huawei tehnoloogiaekspert 90-protsendilist ekraani ja korpuse suhet ning laia 3:2 kuvasuhtega 2K FullView-ekraani.

14 tundi videovaatamist ilma ühegi laadimiskorrata

Tehnoloogiaeksperdi sõnul teeb üha uusi rekordeid ka sülearvutite akude arendus, sest tarbijate nõudlus harvemate laadimiskordade järele seab sellele omad nõudmised. “Praktikas tähendab see MateBook 14 näitel, et nende aku mahutavus on viidud 56 Wh-ni ning ühe laadimisega saab vaadata järjest juba kuni 14 tundi videot,” toob ta näite ning lisab, et samas on võimalik ainuüksi 30-minutilise kiirlaadimisega arvuti aku pooleldi täis laadida.

Õhuke korpus ja ülikerge kaal

Lisaks sülearvuti vastupidavale akule on praegu koroonaviiruse taandumise ja suve saabumisega üha liikuvamaks muutuv elurütm tõstnud Mishina sõnul tarbijate huvi just selliste arvutite vastu, mille kaasaskandmine oleks võimalikult kerge, kuid võimsus töö tegemiseks ja meelelahutuseks piisav.

“Siin on Huawei MateBook 14-l taas eelis, sest selle kogukaal on vaid 1,49 kg ja õhukese korpuse läbimõõt vaid 15,9-millimeetrit. Tänu sellele on arvutit mugav kaasa haarata nii kontorisse kui suvekoju või kasvõi parki,” selgitab Mishina. Ta lisab, et sealjuures ei tehta tänapäeval järeleandmisi õhukeste kaante vahele mahutatava mälu või protsessori osas.

“Pigem vastupidi - MateBook 14 mudelil on kuni 16 GB RAM mälu ja kuni 512 GB suurune salvestusmälu ehk SSD ketas,” selgitab ta.

Võimas uudne jahutussüsteem

Selleks, et arvuti suudaks säilitada oma töö ka ekstreemsemates oludes - olgu selleks arvuti kasutamine süles või paljude mahukate programmidega samal ajal töötamine - on MateBook 14 laptopi mudelite puhul kasutuses uued Shark Fin 2.0 kahekordsed ventilaatorite labad. “Need on paigutatud S-kujuliselt, et suurendada õhuvoolu ning hajutada soojust oluliselt kiiremini kui tavalised ventilaatorid seda teha suudavad. Samas töötab selline võimas süsteem väga vaikselt,” kirjeldab Mishina.

Selleks, et kasutaja saaks veenduda sülearvuti sobivuses, soovitab Mishina esmalt selgeks teha, mida arvutiga kõige enam teha soovitakse ning sellest lähtuvalt otsustada laptopi võimekuse ja lisalahenduste osas. “Liikuva graafikuga inimese jaoks võib saada määravaks näiteks arvuti ja nutiseadmete omavaheline integreerimise võimalus või puutetundlik ekraan, samas kui tiheda koosolekukalendriga kasutajale hoopis kohtumiste läbiviimise mugavus või kvaliteetne kaamera,” lisab ta ja märgib, et kõik need võimalused on MateBooki arvutis olemas.

