Robotex International kuulutas välja selleaastased võistlused

Robootikafestival Robotex International toimub sel aastal 5.-7. novembrini Tallinnas Saku Suurhallis, taas on kolm päeva täis kaasahaaravaid võistlusi, põnevaid robootikatöötubasid ning traditsiooniliselt leiab aset ka tehnoloogia EXPO.

“Oleme sellel aastal välja valinud just sellised võistlused, mis pakuks noortele head tuttavat äratundmist, et oleks lihtne robootikat enda jaoks taasavastada. Ootame palju võistlejaid nii populaarsele sumo võistlusele, aga ka rallisoonega TalTechi folkrace’ile. Samas oleme mitmeid tuttavaid võistlusi ka uuendamas. Olen kindel, et Lennuakadeemia abiga sünnib sel aastal üks põnevamaid droonide võistlusi. Kuna peamised võistlused on Robotexil nüüd paigas, saavad võistlejad ettevalmistusi tegema hakata, võistlustele registreerumine algab augustis,” kommenteeris Robotexi tegevjuht Ave Laas.

Algtaseme võistlused sellel aastal

Roboliiga - Võistlus kujutab endast erinevate robotmudelite demonstratsiooni. Mudel võib koosneda erinevatest komponentidest, kuid peab olema programmeeritud ning suuteline iseseisvalt liikuma kujundatud võistlusalal. Roboliiga on hüppelauaks lasteaia- ja algkoolilastele arendavasse robootikamaailma. Kõik haridusrobotid k.a. WeDo osalevad sellel aastal ühes ja samas kategoorias.

Lego joonejärgimine – Võistluse eesmärgiks on ehitada ning programmeerida LEGO Mindstorms või EV3 baasil töötav robot, mis jälgiks valgel väljakul musta värvi joont. Võitjaks osutub kõige kiirem robot.

LEGO Sumo – LEGO sumos võistlevad kaks LEGO Mindstorms või EV3 baasil töötavat robotit üksteise vastu proovides teineteist sumo väljakult välja lükata. Võitjaks osutub robot, mis esimesena oma vastase sumo väljakult välja lükkab.

3KG LEGO Sumo – LEGO sumos võistlevad kaks LEGO Mindstorms või EV3 baasil töötavat robotit üksteise vastu proovides teineteist sumo väljakult välja lükata. Kusjuures roboti kogukaal võib olla kuni 3 kg. Võitjaks osutub robot, mis esimesena oma vastase sumo väljakult välja lükkab.

Kesktaseme võistlused

Joonejärgimine takistustega – Võistluse eesmärgiks on robotiga jälgida valgel väljakul musta värvi joont ning mööduda teele sattuvatest erinevatest takistustest. Võitjaks osutub kõige kiirem robot.

Joonejärgimine – Võistluse eesmärgiks on robotiga jälgida valgel väljakul musta värvi joont. Võitjaks osutub kõige kiirem robot.

Mini Sumo – Mini sumos võistlevad kaks maksimaalselt 10x10 cm suurust robotit üksteise vastu, proovides teineteist sumo väljakult välja lükata. Võitjaks osutub robot, mis esimesena oma vastase sumo väljakult välja lükkab.

Folkrace – Antud võistlus tuleneb klassikalisest rahvarallist. Neli autonoomset robotit läbivad korraga ringrada, kus võib esineda ka erinevaid takistusi. Võitjaks osutub kõige kiirem robot.

Labürint – Võistluse raames on autonoomse roboti ülesandeks jõuda labürindi nurgast labürindi keskele võimalikult lühikese aja jooksul.

Tüdrukute Tuletõrjumine – Tuletõrjumise võistlus on tüdrukutele ja neidudele mõeldud võistlus, mille eesmärgiks on julgustada inseneriteadustesse ja tehnoloogiasse vähe kaasatud noori nendeks aladeks vajalikke oskusi arendama. Robotite ülesandeks on määrata võistlusalal paiknevate küünalde asukohad ja need kustutada kindla aja jooksul.

Edasijõudnute võistlused

3KG Sumo – 3KG sumos võistlevad kaks maksimaalselt 20x20 cm suurust ja kuni 3 kg kaaluvat robotit üksteise vastu, proovides teineteist sumo väljakult välja lükata. Võitjaks osutub robot, mis esimesena oma vastase sumo väljakult välja lükkab.

Mega sumo – Sumoroboti ülesanne on vastase ringist välja toimetamine järgides kõiki viisakus- ja võistlusreegleid. Väljakutse leiavad kõik olenemata tehnilisest tasemest ja vanusest.

Droonide takistussõit – Antud võistluse täpsem kontseptsioon on veel selgumisel.

Võistlusalade nimekiri võib veel jooksvalt täieneda.