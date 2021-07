Dolby Vision HDR 4K @ 120 Hz on nüüd võimalik LG telerite tarkvarauuendusega

Juba mõnda aega on oodatud teleritootjatelt mänguritele Dolby Vision HDR 4K tuge 120 Hz kaadrisagedusega. Nüüd on see võimalik. Elektroonikafirma LG on esimene teleritootja, kelle telerid toetavad ühilduvatel platvormidel mängimist Dolby Vision HDR 4K 120 Hz videopildiga.

Püsivara versioon 03.15.27 on juba saadaval ja muudab LG C1- ja G1-seeria OLED-telerid esimesteks, mis suudavad ühildavatel platvormidel toetada Dolby Vision HDR 4K 120 Hz videot. Juulis saavad värskenduse ka 2021. aastal välja tulnud LG telerid – näiteks OLED Z1 ja NanoCell Nano99 seeria telerid. Samuti katsetatakse mänguritele sobiva Dolby Visioni integreerimist 2021. ja 2020. aasta telerimudelitele 60 Hz või 120 Hz võimekusega.

Game Optimizeriga varustatud 2021. aasta teleritel lisandus uue püsivara versiooniga ka Game Dashboard ehk juhtimispaneel, mille vabalt liikuv ekraanimenüü sarnaneb paljudes mängudes leiduva head-up-display (HUD) ekraaniga. Uuendatud juhtimispaneel võimaldab kasutajatel teleri seadeid kiiresti näha ning tegevust peatamata vahetada erinevate žanrite vahel. Juhtimispaneel näitab ka teiste režiimide olekut ning rohkematele valikutele ligipääsemiseks saavad kasutajad käivitada Game Optimizeri otse mängude juhtpaneelilt.