Millised telefonid peavad vastu pidama 70-kraadisele kuumusele ja toimima ka pärast jäätumist?

IP-reitingudtähendavad tavaliselt telefonide vee- ja tolmukindlust erinevatel tasemetel. Suurem osa Eestis saadavalolevaid nutitelefone vastavad üldjuhul vee- ja tolmukindlusreitingule IP, mis määrab kuni täieliku vee- ja tolmukindluse, kuid ei räägi sõnagi ekstreemsematest tingimustest nagu väga kuum või väga külm. Tipptelefonid tulevad enamasti reitinguga IP68, mis tähendab, et seade on vee- ja tolmukindel ja sellega ei juhtu midagi, kui telefon kukub vette või saab ehitusplatsil tolmuseks.

Samsung Eesti mobiilidivisjoni juhti Antti Aasma sõnul aga sellest kõigi kasutusolukordade jaoks ei piisa, mistõttu vastavad mõned telefonid MIL-STD-810H militaarstandardile, mille saanud seadmed suudavad vastu pidada palju raskematele oludele, sealhulgas põrutustele ja kukkumisele.

"Nagu nime järgi võiks eeldada, siis on MIL-STD-810H militaarstandard ehk sellele vastavaid seadmeid ja muid asju testitakse karmimalt, et need suudaks vastu pidada erinevate riikide kaitsejõudude tegevuse käigus. Seega peavad need olema kaitstud kõrge või madala temperatuuri, mahakukkumise, erinevate vedelike, liiva ja tolmu ning isegi happelise atmosfääri eest. Testid on sedavõrd karmid, kuna sõjaolukorras peavad asjad toimima ja tegevus ei tohi seiskuda lihtsalt seetõttu, et telefon sai märjaks,“ sõnas Aasma.

MIL-STD-810H raamistikus on kokku 28 erinevat testi, mis on mõeldud seadme vastupidavuse katsetamiseks. Muuhulgas viiakse näiteks läbi temperatuuritest, kus telefon peab vastupidama kuni 70-kraadisele kuumusele ja külmutustest, kus seade jäätub vees ning toimib ka pärast üles sulamist. Samuti peab telefon terveks jääma isegi siis, kui seda kukutatakse mitmeid kordi 1,5 meetri kõrguselt maha.

„Kui rääkida konkreetsetest telefonidest, siis näiteks Galaxy XCover 5 nutitelefon on samuti antud militaarstandardile vastav ning toimib edukalt isegi -40-kraadise külma käes ja isegi kui telefon on olnud jääga kuni kuus tundi kaetud. Samuti on telefoniga tehtud kõrgusetest, mis tähendab, et see töötab probleemideta kuni 4,5 kilomeetri kõrgusel,“ rääkis Aasma.

Lisaks sellele on militaarstandardile vastavad nutitelefonid vastupidavad muude väliste olude suhtes lisaks niiskusele – näiteks soolase vee pritsmed või päikesekiirgus. Kui tavalised nutitelefonid on lihtsalt pritsmekindlad, siis militaarstandardiga telefonid jäävad terveks ka siis, kui vihm tugeva survega vastu telefoni pritsib.

Aasma sõnul on militaarstandard laias laastus kõvasti kangem variant tavalisest vee- ja tolmukindlusest ning lisaks annab seadmele selle standardi vastupidavus erinevatele muudele mõjuritele nagu tugev kuumus, külm või kukkumine.