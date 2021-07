Samsung tõi välja uued tahvelarvutid Galaxy Tab S7 FE ja Galaxy Tab A7 Lite

Samsung tõi keset suve müügile oma kaks uut tahvelarvutit. Galaxy Tab S7 FE on soodsam, ent põhimõtteliselt sama võimekas versioon senisest tippmudelist Tab S7 ning Galaxy A7 Lite veel soodsam ja kergem variant igapäevaseks kasutamiseks.

"Nõudlus tahvelarvutite järele kasvab jätkuvalt ning need on populaarsed vahendid nii e-kooli kasutamisel, omavahel suhtlemisel kui ka meelelahutuse nautimisel. Galaxy Tab S7 FE sisaldab kõiki senise tippmudeli S7 fännide lemmikfunktsioone, sealhulgas suurt ekraani, puutepliiatsit ja võimalust teha mitut tegevust samal ajal," ütles Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Galaxy Tab S7 FE on suure, 12,4-tollise ekraani ja mahuka 10 090 mAh akuga. Seadme karbis on kaasas puutepliiats, millega saab teha ekraanil märkmeid, joonistada ning kirjutada. Tahvelarvuti on varustatud kuni 128 GB sisemäluga, mida saab laiendada kuni 1 TB mälukaardiga ning sellel on kiireks andmeedastuseks USB-C 3.2 ühenduspesa.

Rakenduse Samsung Notes abil on võimalik ekraanil käsitsi kirjutatud märkmed hõlpsalt tekstiks muuta ning nutika otsingu abil leida alati üles õige koht, olenemata sellest, kas see on trüki- või käsikirjas. Samuti toetab tahvelarvuti Multi-Active Window ehk mitme akna võimalust, et samal ajal oleks võimalik töötada mitme erineva rakendusega. Samsung DeXi ja Book Cover Keyboardi klaviatuuri abil saab tahvelarvuti hõlpsalt muuta justkui sülearvutiks, et töötegemine oleks veelgi mugavam.

Galaxy Tab S7 FE tuleb müügile kahes värvitoonis – nn "Müstiline Must" ja "Müstiline Roheline".

"Neile, kes otsivad kompaktset ja kerget tahvelarvutit, mida igal ajal ja igas kohas kasutada ning kelle eesmärk on kvaliteetse tehnoloogia abil nautida multimeedia meelelahutust, on loodud Galaxy Tab A7 Lite," lisas Aasma.

Mängimiseks ja mobiilseks töötegemiseks mõeldud Galaxy Tab A7 Lite on 8,7-tollise ekraaniga õhuke tahvelarvuti, millele lisab tugevust vastupidav metallümbris. Videote vaatamise ja suurepärase mängimiskogemuse tagamiseks on tahvelarvutil võimsad Dual Speaker kõlarid ning Dolby Atmos tugi.

See tahvelarvuti on saadaval nii 32 GB kui 64 GB sisemäluga, mida saab mälukaardi abil laiendada kuni 1 TB. Seadmel on kaheksatuumaline protsessor ning kauakestev 5100 mAh aku, mis toetab 15 W kiirlaadimist. Tahvelarvuti on saadaval ka LTE andmeside versioonis.

Galaxy Tab A7 Lite tuleb müügile kahes värvitoonis – hall ja hõbedane.

Samsung Galaxy Tab S7 FE Ekraan: 12,4-tolline*, 2560x1600 (WQXGA) TFT * Mõõdetud diagonaalselt arvestamata ümardatud nurki. Tegelik ekraaniala on ümarate nurkade tõttu väiksem OS: Android 11 Mõõdud: 185 x 284,8 x 6,3mm Kaal: 608 grammi, võib riigiti ja edasimüüjast sõltuvalt erineda. Kaamerad: Tagakaamera 8 MP, AF; esikaamera 5 MP Mälu: 4 GB RAM koos 64 GB välkmäluga, 6 GB RAM koos 128 GB välkmäluga; microSD kuni 1 TB Protsessor: Kaheksatuumaline, 2x2,2 GHz + 6x1,8 GHz Aku: 10 090 mAh, 45 W Super Fast Charging kiirlaadimistugi. 45 W ja 25 W laadijaid müüakse eraldi. Raadioühendused: 5G ja LTE sõltuvalt mudelist, WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), WiFi Direct, Bluetooth v5.0 Ühendused: Type C USB 3.2 Gen1 (DP Output) Sensorid: Kiirendusmeeter, kompass, güroskoop, valgusandur, Halli sensor Navigatsioon: GPS+GLONASS, Beidou, Galileo Audio: Dual Stereo kõlarid, tootja AKG, Dolby Atmos® Video: Salvestamine FHD (1920x1080) @ 30fps, esitamine ekraanil UHD (3840x2160) @ 30fps Lisatarvikud: S Pen (karbis), Book Cover kaaned, Book Cover Keyboard klaviatuur (lisatarvikuid saab osta eraldi)