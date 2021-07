Eesti idufirma tõi turule telefoninumbri varjamise teenuse

Eesti idufirma SmartTel Plus, mis Euroopas tegutseb Apifonica nime all, käivitas HideMyPhone.ee teenuse, millega saab teha endale ajutise virtuaalnumbri ja kasutada seda oma päris numbri asemel, kui on tahtmine kaitsta end soovimatute kõnede eest. Teenusega saab teistesse teenustesse oma isikliku numbri sisestamata jätta, kui on vaja näiteks taksot või sõidujagamist, toitu või kullerit tellida või ka veebis kuulutusi avaldada, kuhu sobib hästi ajutine number.

Internetis avaldatud telefoninumbrid saavad tihti oma kätte ka petturid, kes neid koguvad. Selle aasta jooksul on näiteks eestlastelt välja petetud üle kahe miljoni euro ning Politsei- ja Piirivalveamet on registreerinud üle 700 juhtumi, kus end kas panga töötajana või muu ametiisikuna esitlenud helistaja on inimestelt osavalt raha välja petnud. See trend suureneb tulevikus veelgi. HideMyPhone.ee teenusega peaks saama selliste pettuste eest end kaitsta.

"Telefoninumbrid jõuavad enamasti petturiteni ettevõtete andmebaaside varguse kaudu. Kuid sageli avaldavad telefoninumbrite omanikud neid ise Internetis, teadmata selle tagajärgi. Kui panin oma auto müüki, sain kümneid kahtlaseid kõnesid," ütles SmartTel Plusi kaasasutaja Denis Shiroki. "Telefonipetturite loogika on lihtne: kui inimene müüb midagi, siis see tähendab, et varsti on tal märkimisväärne hulk raha. Selline müüja satub kohe ka petturite huviorbiiti. Pealegi on tema telefoninumbrit lihtne kätte saada, kuna see on avalikult kuulutusse üles pandud."

Telefonipettuste ja soovimatute kõnede eest kaitsmiseks on Apifonica käivitanud numbrite varjamise teenuse. Teenus oli algselt mõeldud ettevõtetele, kes soovivad oma klientide numbreid kaitsta, kuid HideMyPhone'i lansseerimisega saavad teenust kasutada ka tavakasutajad.

"HideMyPhone’i süsteem toimib niiviisi: ühendame kasutaja telefoninumbriga teise numbri. Kui peate kulleri, taksojuhi või kuulutuse jaoks telefoninumbrit kasutama, siis oma päris telefoninumbri asemel saab panna meie ajutise numbri. Kui sellele numbrile kõne tuleb, suunatakse see kasutaja tavalisele numbrile," lisas Shiroki. "Kui te enam ei soovi, et teile helistatakse, on ajutine number lahti ühendatud ja ongi kõik. Teie tegelikku numbrit ei ole kusagil näha ning seda ei tea keegi. Isegi kui petturid pääsevad ligi ettevõtete andmebaasi, siis pole teie päris numbrit seal, ainult meie poolt loodud virtuaalne."

HideMyPhone’i teenust on äärmiselt lihtne kasutada, kuna registreerida pole vaja. Lisaks sellele jätkab Apifonica läbirääkimisi suuremate Eesti veebiplatvormidega, et integreerida oma Incognito teenust nende süsteemidesse. Selle tulemusena ei pea kasutajad minema HideMyPhone veebisaidile, kuna ajutiste numbrite ostmine saab võimalikuks nendelt lehekülgedelt lahkumata.

Virtuaalne number on aktiivne seni, kuni kasutaja selle eest maksab, kuid peale numbri eest maksmise lõpetamist see deaktiveeritakse automaatselt ning läheb vähemalt kuueks kuuks nn karantiini (numbri puhastamise periood), selle aja jooksul ei väljastata sama virtuaalnumbrit teistele.

Incognito lahendus töötab praegu 9 riigis ning kaitseb umbes 20 miljoni kasutaja poolt tehtud kõne. Virtuaalnumbri teenus 30 päevaks koos 100 minuti kõneaja limiidiga maksab näiteks 3,5 eurot.