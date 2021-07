Futuristlik LG elektrooniline näomask sai uue põlvkonna mudelis hulga täiendusi

Ehkki maskikandmise aeg on meil vähemalt mõneks ajaks minevikku jäänud, on paljudes riikides maailmas, sealhulgas ka olümpiariigis Jaapanis mask veel paljudes kohtades kohustuslik. LG välja toodud elektrooniline mask pandeemia esimesel aastal sai nüüd täiustuse uue põlvkonna seadme näol, mis on kergem, vaiksem, hingamisega paremini sünkroniseeruv ja mikrofoni-kõlariga, et võimendada maski alt kostvat maskikandja juttu.

Vähendamaks näomaski kandmise ebamugavusi, tulid elektroonikafirma LG insenerid välja futuristliku näos kantava õhupuhasti täiustustega LG PuriCare Wearable uues teise põlvkonna versioonis, mis on võrreldes traditsiooniliste maskidega tõhusam ning mõnes mõttes isegi stiilsem. Uudseid maske näjhti Tokyo olümpiamängudel Tai sportlaste näo ees.

Elektroonikafirma LG uusim näol kantav õhupuhasti PuriCare Wearable on võrreldes varasema beetaversiooniga saanud mitmeid täiustusi. Nii on uuenenud õhupuhasti efektiivsem, lisaks väiksema, kergema ja tõhusama mootoriga. Nagu varasemal mudelil, on ka uuel õhupuhastil LG DUAL-ventilaator, mis tunnetab maskikandja hingamisharjumusi ning reguleerib vastavalt sellele automaatselt õhuvoolu. Nii muutub läbi maski hingamine kergemaks ja loomulikumaks.

94 grammi kaaluvat seadet saab mugavalt kanda kuni kaheksa tunni jooksul ning õhupuhasti 1000 mAh aku USB-kaabliga laadimiseks kulub kaks tundi. Õhupuhasti minimeerib ka õhu lekkimist nina ja lõua ümbruses ning loob tihendi, mis võimaldab kandjal tunda end kindlamalt.

LG PuriCare Wearable kantavate õhupuhastite on sisse ehitatud VoiceON tehnoloogiaga mikrofon ja kõlar, millega ei pea vestluse jätkamiseks enam maski ära võtma või valjemini rääkima hakkama. VoiceON tehnoloogia tuvastab automaatselt, kui inimene soovib rääkida ning võimendab häält sisseehitatud kõlari kaudu.

Uusimat versiooni LG Puricare Wearable’ist kanti tänavustel olümpiamängudel. Lahkudes Bangkoki lennujaamast Tokyos toimuvatele olümpiamängudele nähti seadet kandmas 120 Tai sportlast, treenerit ja tugiisikut. Erinevatele turgudele jõuab toode pärast kohalikelt asutustelt heakskiidu saamist.