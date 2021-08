Testi, kas sinu kõrvaklapid toimivad õigesti

Kõrvaklappidest kuulatava heli kvaliteet võib nii inimeste kui ka seadmete lõikes märgatavalt erineda. Testi ja saa teada, kas sinu kõrvaklapid on korras ja toimivad nii nagu tarvis.

Iga inimese kuulmine on erinev ning üldjuhul seda muuta ei saa. Küll aga võib kuulamiskogemust mõjutada ka tehnika ning siin on igaühel võimalik ise järgi kontrollida, kui hästi tema kõrvaklapid toimivad.

“Kõige lihtsam on kuulata selleks endale tuttavaid muusikapalasid erinevate kõrvaklappidega või nööpidega, sest nende käigud on üldiselt kuulajale tuttavad ja väikesed erisused helides erinevate seadmetega tihti äratuntavad,” selgitab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

“Üha uuemat tehnikat turule tuues peavad ka arendajad silmas, et kõrvaklapid pakuksid maksimaalset kuulamiskogemust ning edastaksid heli täpselt nii nagu see on salvestamise hetkel edastamiseks ette nähtud,” märgib Mishina ning lisab, et seda nii kõrva sisse pistetavate ja vaakumisse tõmbavate nööpide kui ka uusimate, ilma silikooniotsikuta nööpidega nagu FreeBuds 4.

Testi ja saa teada, kas sinu kõrvaklapid toimivad nii, nagu vaja!

Selleks võta viis minutit ja tee läbi allolevas testis antud ülesanded ning vaata, mitu punkti saad vastuseks. Tulemused leiad testi lõpust.

1. Kui hästi esitavad sinu kõrvaklapid madala sagedusega bassi?

Madala sageduse kvaliteedi väljaselgitamiseks on hea kuulata hea bassi või taustaheliga muusikat, mille sagedus muutub. Nii selgubki, et mõned klapid lasevad heli esile ja teised mitte. Võimalik, et klapid on alguses toimunud, aga aja jooksul näiteks viga saanud. Igal juhul tasub järgi proovida ja kuulata näiteks Kendrick Lamari lugu “Pray For Me”, mille bass algab madala ragiseva undamisega, mida ilma heade klappideta oleks raske kuulda.

Kuula ja vali vastus:

Ei kuulnud bassi üldse - 0 punkt

Kuulsin bassi hästi - 3 punkti

2. Kui selgelt eristavad sinu kõrvaklapid erineva sagedusega helisid?

Koosseisu Fleet Foxes pala “Fool’s Errand” on suurepärane viis testimaks seda, kuidas kõrvaklapid esitavad keskmise sagedusega helisid. Nimelt kasutatakse selles palas erinevaid löökpille, mis esinevad erinevates sagedusvahemikes. Ehk et kuigi enamik klappidest peaks need helid selgelt ja eristuvalt läbi laskma, peaksid eeskätt jälgima just seda, kas helid on selged või pigem valjud ja sahisevad, sest viimane võib olla märk, et klapid siiski ei esita keskmisi sagedusi selgelt.

Heli on häirival sahisev ja vali - 0 punkti

Kuulen erinevaid löökpille selgelt ja teravalt - 3 punkti

3. Milline on klappide dünaamika kvaliteet?

Kõrvaklappide poolt esitatava heli dünaamilisus testimiseks tasub need panna proovile Christina Perri loo “A Thousand Years” klaveri/tšello versiooniga, näiteks The Piano Guys esituses. Loos sisalduvad dünaamilised nüansid nii klaveri kui tšeloo kõrgemate ja madalamate variatsioonide näol on kvaliteetsete klappide korral selgelt eristatavad ning annavad aimu, kui hästi seade sellist heli esitab.

Kuula ja valivastus:

Ei saa aru, et selles palas kõlaks midagi eriliselt - 0 punkti

Kuulen heli dünaamilisust ehk valjemaid ja vaiksemaid noote selgelt - 3 punkti

4. Kui hästi loovad kõrvaklapid 3D efekti?

3D realistliku efekti loomiseks salvestatakse sageli teatud helisid selliselt, et kasutatakse kahte mikrofoni, millest kumbki on seatud kõrva juurde. See tähendab, et salvestise tulemus on kuulates äärmiselt realistlik, justkui oleks inimene ise parasjagu selles kohas, kus tegevus toimub. Küll aga kuuleb sellist efekti vaid kvaliteetsete kõrvaklappidega. Vali Youtube´ist kasutaja myNoise poolt loodud klipp nimega “Binaural Recording Test” ja pane tähele, kuidas kuuled selle lõpus olevat heli!

Kuula ja vali vastus:

Ei kõla kuidagi eriliselt - 0 punkt

Kõlab ruumiliselt, nagu oleksin ise kohal - 3 punkti

5. Kui hästi toimib vasak kõrvaklapp?

Nüüd on aeg testida kõrvaklappide kumbagi poolt eraldi. Selleks vali taas Youtube´ist sama kasutaja myNoise ning seekord tema salvestis “Left-Right Stereo Test” ning kuula - kui helis loetakse ette “left channel”, kas kuuled heli ainult vasakust klapist?

Kuulen “left channel” korraga mõlemast klapist või ei kuule midagi - 0 punkti

Kuulen “left channel” ainult vasakust klapist. - 3 punkti

6. Kui hästi toimib parem kõrvaklapp?

Nüüd testi ka paremat klappi. Selleks vali taas Youtube´ist sama kasutaja myNoise ning tema salvestis “Left-Right Stereo Test” ja kuula klippi veelkord - kui nüüd helis loetakse ette “right channel”, kas kuuled heli ainult parempoolses klapis?

Kuulen “right channel” korraga mõlemast klapist või ei kuule midagi - 0 punkti

Kuulen “right channel” ainult parempoolsest klapist. - 3 punkti

TULEMUSED

0-6 punkti

Tõenäoliselt jääb sul oma tänaste kõrvaklappidega päris palju emotsioone ja helinüansse kuulmata. Võiksid kaaluda nende viimist hooldusesse või spetsialisti juurde või hoopis uute klappide soetamist, mis toimiksid nii nagu vaja ja annaksid parema elamuse.

6-24 punkti

Sinu klapid toimivad ja kuuled enamikke helisid nii, nagu need on originaalkujul salvestatud, kuigi mõned nüansid ei pruugi klappides alati esile tulla. Veendu, et hoolitsed oma klappide eest vajalikul moel, puhastad neid piisavalt ega tee viga - see mõjutab nende toimimist samuti olulisel määral.

24-36 punkti

Palju õnne - sinu klapid töötavad hästi! Kuuled pea kõiki helisid täpselt nii nagu need on salvestatud ning saad maksimaalse kuulamiskogemuse. Hoolitse oma klappide hügieeni ja korrasoleku eest, et säilitada hea kuulamiskvaliteet ka edaspidi!