TEST. 2K veebikaamera ehk videokoosolekutel hiilgamise kunst

Kui koroona-aja kodutöö saabus, osteti poed veebikaameratest tühjaks. Kuigi sülearvutitel on endil ka enamasti kaamera ekraani kohal olemas, on need sisseehitatud salvestusseadmed tavaliselt kas HD kvaliteediga või paremal juhul Full HD. Selleks, et videokoosolekut aga mõne profi videokonverentsiseadme tasemel teha, ongi vaja lisakaamerat. See peaks ikka Full HD-st etem olema, et koosolekul selge pildiga silma paista. Alati pole küsimus 2K kvaliteediga iseend näidata, kuid tihti on koosolekutel tarvis näidata tooteid või mingeid seadmeid või isegi mudeleid ja makette, millest terav pilt on kõige olulisem.

Uus Trusti Taxon QHD Webcam on topelt-Full HD resolutsiooniga ning sisaldab muidki kaasaegse kaugtöö lisavidinaid, nagu näiteks füüsiline luuk kaamerapilti sulgemiseks, stereomikrofon ja sülearvutiklamber kaamera arvutikaane külge kinnitamiseks.

Karbist välja võttes polegi seal muud, kui veebikaamera ise. See on kompaktne ning sobib ilmselt ka kaasas kandmiseks, sest pisike ja kerge seade ei võta palju ruumi. Selleks oleks olnud hea tegelikult ka mingi väike kott või vutlar kaasa panna.

Kaamera klambri võib kokku panna ja siis on tegemist lihtsalt laua-alusega, mille võib panna siledale alusele või kuhugi riiulile-kapinurgale, mis annab sisseehitatud kaameraga võrreldes eelise tõsta veebikaamera ükskõik kuhu, kust hetkel pilti näidata vaja. Näiteks võib võtta kaamera kätte ja suunata mõne agregaadi sisse.

Kaamerapilt on optimeeritud näole ja oskab näo järgi hästi teravustada, vähem saab hakkama siis, kui näitad asju, aga ka siis pole pildi selgusel viga, ehkki teravaks minemine võib rohkem aega võtta.

Kaamera teeb näo heledaks ja hästivalgustunuks isegi siis, kui nägu on halvasti valgustatud, kuid nahk muutub portselanikarva kahvatuks ja siledaks, varjundid kaovad. Eks see võib mõnikord isegi pluss olla, puuderdada pole vaja ning kortsud pole ka näha, aga eheduse huvides võiks teinekord nägu vähem töödelda küll. Pilt on see-eest selge.

Mikrofon salvestab stereona, nii et kui keegi klappidega stereokoosolekut kuulab, võib talle vaheldumisi vasakusse ja paremasse kõrva rääkida. Efektne.

Kuid üks hea asi, mida privaatsuse ihkajad kindlasti igatsevad, on füüsiline luuk, mis liigub kaamera klaasi taga sisemuses, kuid on siiski selgelt näha. See tõstab kaamerale füüsilise klapi ette, kui soovid pilti varjata. Nupp klapi liigutamiseks on kaamera peal ja liigub kergelt.

Niimoodi on luuk kinni:

Siin on ka üks video, mis näitab kaamera kinnitumist sülearvutile ja luugi liigutamist:



Kaamera maksimaalseks resolutsiooniks on QHD (2560x1440 pikslit) ja kaadrisageduseks 30 kaadrit sekundis, toetatud on ka 720p HD ja 1080p Full HD. Lainurkobjektiiviga jääb kõik peale ja kui tahad vaid ennast näidata, siis peab istuma arvutile üsna lähedal. Kuid teiselt poolt saab vabalt ka mitmekesi kaadris olla või kasutada kaamerat mitme inimesega koosolekuruumis üldvaate näitamiseks. Mikrofon küll kipub kaugemalt tulevaid hääli vaiksemalt võtma, kuna üritab taustahelisid eemaldada, kuid ilmselgelt on suurema seltskonnaga vaja juba teistsuguseid koosolekumikrofone. Keegi ei keela Zoom´is, Skype´is, Meet´is või ükskõik millise videokonverentsi-lahendusega võtta pilti veebikaamerast ja heli kuskilt mujalt.

Kaamera jala all on muuseas olemas ka traditsiooniline statiivikruvi pesa, nii et kaamerat saab väga mugavalt ka mõne statiivi külge kruvida. Kui see aheldab aluse paigale, ei tähenda veel kinni kruvimine pildi sättimise puudumist. Kaamera "pea" on keeratav igas suunas, nii vasakule-paremale kui üles-alla, seega maksimaalne sättimismugavus on tagatud.

Kokkuvõtteks on see veebikaamera hea väheke uuendada oma videokoosoleku pilti, et silma paista millegi enamaga, kui lihtsalt sülearvutitesse sisse ehitatud HD. Eraldi veebikaameral on veel teinegi hea pluss - seda saab liigutada ja tõsta erinevatesse kohtadesse, et vajadusel enda asemel teistele midagi muud näidata. Paljudel koosolekutel on selline mobiilsus väga hea lisa.

Kaamera pilti osas pole ka eriti midagi muud ette heita, kui et see kipub näonaha helevalgeks ja detailivaeseks siluma, mikrofonid on aga koosoleku jaoks kvaliteetsemad kui arvuti enda sisseehitatud. Kui arvuti kõlaritest kuulad ka, siis võib mikrofon natuke kaja sisse võtta, kuid hea heli jaoks on mõistlik koosolekul näiteks nööpkõrvaklappe kasutada.

Mitme inimesega koosoleku puhul aga on hea kasutada välist igas suunas ühtlase tundlikkusega mikrofoni, kuna Trusti enda stereomikrofon võtab kõige paremini kuni poolteist meetrit kaamera eest ning muudest suundadest ja taustalt pigem summutab.

PLUSSID

+ lainurk ja kvaliteetne QHD pilt

+ füüsiline privaatsusluuk

+ painduv igas suunas reguleeritav jalg (koos 1/4" statiivikinnitusega)

MIINUSED

- inimeste näonaha liigne töötlus

- aeglasem teravustamine, kui inimesi pole kaadris (nägusid)

- kallivõitu

TEHNILISED ANDMED

Veebikaamera Trust Taxon 2K webcam

Hind: ca 100 eurot

Tarkvara: pole vaja, töötab MacOS-is ja Windowsis

Eraldusvõime: 2560x1440 pikslit (QHD), 30 kaadrit sekundis

Ühendus: USB 2.0

Mikrofon: jah, stereo

Vaatenurk: 92 kraadi

Teravustamine: autofookus